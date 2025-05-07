Атмосферное давление будет колебаться: синоптики предупредили о неустойчивой погоде в среду, 7 мая

В среду, 7 мая, погода в Украине будет неустойчивой и разнообразной по всей территории. Атмосферное давление будет колебаться: в большинстве областей ночью оно будет снижаться, а днем повышаться, особенно ощутимо это будет в западных и северных областях.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. На небе будет облачно с прояснениями, говорят синоптики.

Ожидаются кратковременные дожди, на юге и юго-востоке страны днем местами грозы. Только ночью будет дождливо в Приазовье и Крыму, днем в большинстве западных и северных областей без осадков.

Ветер будет северо-восточный (в южной и восточной частях страны юго-западный), 5-10 м/с.

Температура воздуха в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью составит 4-9 градусов тепла, днем будет 13-18 по Цельсию. На остальной территории страны ночью 8-13 тепла, днем 17-22 с плюсом, а на юго-востоке Украины – до 25 тепла.

На Киевщине в среду облачно с прояснениями, ночью пройдет кратковременный дождь, а день пройдет без осадков.

Температура воздуха по области ночью будет 4-9 градусов тепла, днем 13-18 с плюсом. В Киеве ночью 7-9 градусов тепла, днем 15-17 выше нуля.

В ночь с 7 на 8 мая в западных (кроме Закарпатской) и северных областях на поверхности почвы заморозки 0-3 градуса, предупредили синоптики.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшие дни в Украине ожидается ощутимое изменение погоды. К нам надвигается холодный антициклон из Скандинавии под названием Riccarda.

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