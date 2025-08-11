Астропрогноз на неделю 11–17 августа: главные советы для каждого знака зодиака

Неделя с 11 по 17 августа обещает быть насыщенной событиями и эмоциями для каждого знака зодиака. Звезды и планеты будут влиять на наши дела, настроение и решения, открывая как новые возможности, так и вызовы.

Видео дня

Этот период станет временем важных встреч, финансовых изменений и личностного роста. Madeinvilnius утверждает, что для кого-то неделя принесет поддержку и теплые отношения, для других – необходимость быть бдительными и осторожными. Особое внимание стоит уделить здоровью, эмоциональному балансу и планированию отдыха, ведь длинные выходные – отличная возможность для перезагрузки.

Овен

Начало недели потребует поддержки близких и друзей – их любовь и тепло помогут вам справиться с вызовами. В финансовых делах возможны успехи, хотя не исключены препятствия в виде обмана или обвинений. Ближе к выходным тревоги утихнут, а дела с деньгами улучшатся. Возможна удачная покупка или инвестиция.

Телец

Неделя будет богата на проявления дружбы, теплые слова и приятные комплименты. В то же время будьте внимательны к здоровью: возможны травмы, аллергии или токсикоинфекции. В конце недели энергия и креативность возрастут. Вы сможете показать свои таланты, порадуетесь детскому смеху или развлечениям. Вероятна материальная поддержка или выигрыш.

Близнецы

Рабочий настрой и четкие планы помогут успешно стартовать неделю. Середина недели подчеркнет важность поддержки друзей и совместной работы. Не перегружайте себя делами перед выходными – лучше замедлитесь, наслаждайтесь личным пространством и отдыхом.

Рак

Вас могут беспокоить не повседневные дела, а вопросы будущего или планы на путешествия. Романтика и комплименты поднимут настроение, подарят ощущение полета и вдохновения. Середина недели потребует внимания к рутинным обязанностям, но длинные выходные принесут интересные встречи и популярность.

Лев

Начало недели побуждает углубиться в психологические вопросы, искать внутреннее равновесие. Возможно примирение с собой и полезные открытия. Хочется убежать от повседневной суеты, но внимание окружающих будет усиливаться, особенно на выходных.

Дева

Ожидайте много приятных моментов от близких и партнера, хотя возможны мелкие разочарования. Будьте осторожны с финансами, чтобы не стать жертвой афер. Долгие выходные идеальны для путешествий и новых впечатлений. Остерегайтесь несчастных случаев, молний и электрических разрядов.

Весы

Бытовые хлопоты и мелкие споры могут вызвать напряжение, особенно со второй половинкой. Ваше трудолюбие может раздражать конкурентов. Выходные обещают соблазн и необычные события. Будьте внимательны на дороге и в общении с онлайн-источниками – возможны мошенничества.

Скорпион

Ваша потребность в развлечениях и романтике высока, но не забывайте о здоровье и разумном использовании энергии. Долгие выходные принесут приглашения и предложения для активного отдыха и командной работы. Гармония в семье поможет сделать этот период легче и приятнее. Оцените свои финансовые возможности.

Стрелец

Начало недели посвятите дому и семье, решайте повседневные вопросы. Позже может появиться желание отправиться в путешествие или навестить близких. Даже если поездок не будет, отдых на природе или в саду принесет удовольствие и релакс.

Козерог

Вы будете любознательными, общительными, много времени посвятите планированию летнего отдыха. Наведение порядка в доме и забота о родных будет приоритетом. Выходные должны быть радостными для вас и вашей семьи, но помните о безопасности – рискованные приключения могут вызвать проблемы со здоровьем.

Водолей

Начало недели пройдет в спокойном режиме, вы будете планировать будущие покупки, развлечения и, возможно, работу или бизнес. У вас будет шанс заинтересовать окружающих своими идеями или услугами. Выходные лучше провести на природе или в кругу близких, чтобы зарядиться энергией.

Рыбы

Ваши чувства будут особенно яркими: любовь, романтика и желание угодить близким займут много времени. Выходные пролетят в веселье и общении, а также путешествиях. Помните о движении и физических упражнениях – это поможет сохранить хорошее настроение и здоровье. Не забывайте уделить время родственникам и друзьям.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.