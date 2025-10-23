Астропрогноз на 23 октября: кого ожидает хороший и спокойный день

Четверг, 23 октября, будет благоприятным для работы, финансовых дел и наверстывания упущенного. У нас будет желание взяться за сложные дела. В отношениях терпения к окружающим людям будет меньше, чем обычно.

Тельцу не стоит полагаться на других в работе, а Деве повезет в любви, пишет Radiozet. Что ожидает всех знаков зодиака, читайте в гороскопе.

Овен

Помните о важности извиняться. Возможно, вы сделали что-то не так или обидели кого-то, поэтому не обходите эту проблему стороной. Возьмите на себя ответственность за свои действия и перестаньте оправдываться.

Телец

Сегодня хороший день для размышлений о себе. Подумайте, что вы можете сделать, чтобы чувствовать себя лучше. На работе полагайтесь исключительно на себя. Также это хорошее время, чтобы начать следить за своим здоровьем.

Близнецы

Думайте о себе и своих обязанностях, а не сосредотачивайтесь на окружающих людях. Не тратьте время на решение чужих проблем. Делайте сначала приоритетные задачи. Вам нужно будет найти свой внутренний баланс и позаботиться о своих эмоциях, поэтому спланируйте путешествие на выходные.

Рак

Позаботьтесь о себе и своей личной жизни. Вас ожидает хороший и спокойный день на работе. У вас будет возможность наверстать упущенное время и решить отложенные задачи. Также займитесь физическими упражнениями и помните о растяжке.

Лев

Сосредоточьтесь на семейной жизни и позаботьтесь о своих близких. Сегодня вы можете столкнуться с кем-то, кто вам не нравится. Однако подготовьтесь к разговору, и у вас будет шанс на победу. Помните о важности физических упражнений и растяжки.

Дева

День будет хороший и спокойный, особенно в любви. Вы выясните самые сложные вопросы и достигнете взаимопонимания с кем-то, с кем раньше не ладили. На работе все будет хорошо. Если возникают негативные эмоции, говорите о них, а не накапливайте.

Весы

Не раскрывайте секреты о своих романах людям, которых вы не хорошо знаете. Сегодня кто-то может указать на вашу ошибку. Лучше не отрицайте, потому что это окажется правдой. Позаботьтесь о своем психическом здоровье. Поговорите об этом с близким человеком или специалистом, и вы почувствуете облегчение.

Скорпион

Кто-то может выдать ваш секрет. Помните, что нельзя доверять всем, особенно в важных делах. Сегодня старайтесь не принимать сложных решений под давлением. Хорошо подумайте, чтобы избежать ошибок. Вы будете хорошо себя чувствовать.

Стрелец

Сосредоточьтесь на важном для вас. Возможно, вам придется пожертвовать какими-то вещами или отношениями. На работе все сложится в вашу пользу. Уделите больше времени своему здоровью и не игнорируйте никаких недугов.

Козерог

Не переступайте определенные границы в развивающихся отношениях. Помните, другой человек — это не игрушка, которую можно отложить, когда он вам надоест. Сегодня вас ожидает насыщенный рабочий день. Вечером отдохните вечером отдохните.

Водолей

Не ожидайте, что кто-то другой решит ваши дела за вас. Сделайте все самостоятельно, ведь вы несете ответственность за свою жизнь. Вам может быть трудно сосредоточиться на работе. Будьте внимательными, а вечером отдохните.

Рыбы

В отношениях могут возникнуть определенные проблемы, но они лишь временные. В целом вас ожидает хороший и спокойный день. На работе вам удастся завершить важный проект. Находите время для отдыха и не переутомляйтесь.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

