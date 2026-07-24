Астрологи назвали два наиболее мстительных знака зодиака, с которыми лучше не иметь дел

Астрологи сходятся во мнении, что Скорпион – это самый мстительный знак зодиака. Они ничего не забывают и славятся продуманной, холодной местью.

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Также астрологи на второе место ставят Козерогов. Этот знак зодиака также склоннен к долгой памяти на обиды и жестким реакциям, пишет Collective World.

Скорпион

Скорпионы – безусловные лидеры в вопросе мести. Если вы предали их, можете быть уверены: они никогда не забудут этого. Их месть может быть холодной, стратегической и очень точной – они подождут сколько нужно, но ударят в самое больное место. Скорпион не остановится, пока не почувствует, что справедливость восстановлена.

Козерог

Козероги кажутся сдержанными и рациональными, но они глубоко переживают измену и не прощают ее. Их месть – это действия, а не слова: они могут "вырезать" человека из своей жизни навсегда или разрушить его репутацию. Козерог будет действовать хладнокровно, продуманно и с максимальным эффектом. Он верит в карму, но часто считает, что именно он является ее орудием.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право решать, верить в предсказания или нет.

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