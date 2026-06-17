Аркадий Медведев об украинском FANCON: наш посыл миру прост – что мы есть, и мы хотим быть

Организовать масштабный фестиваль современной культуры в стране, где ежедневно звучат сирены – это вызов, который иностранцам кажется фантастикой. Однако киевский FANCON 2026 не просто состоялся, но и собрал почти 47 тысяч человек. В эксклюзивном интервью для … генеральный директор и соучредитель фестиваля Аркадий Медведев откровенно рассказал о закулисных моментах организации мероприятия во время войны, логистику иностранных звёзд, уникальные благотворительные артефакты,приобретаемые за пожертвованияв пользу Сил обороны Украины, и о том, почему украинское гик-сообщество впечатляет мир.

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– Мы с вами общаемся во второй день фестиваля, когда все – в самом разгаре событий, и их размах просто поражает! Организовать мероприятие такого масштаба в наше время – это что-то из разряда фантастики. С какими самыми серьёзными вызовами вы столкнулись как организатор? Что было самым сложным для вас лично?

– Наши проблемы не сильно отличаются от других крупных ивентов, но масштаб мероприятия умножает риски. Самый главный кошмар любого организатора сейчас – это потенциальные отключения электроэнергии. Для нас блэкаут стал бы абсолютным коллапсом. Поэтому мы заранее серьезно укрепили сеть, привезли огромные генераторы. На этот раз они, к счастью, не понадобились – всё сработало штатно, но сам факт подготовки к – это отдельный финансовый и логистический вызов.

Второе – это, конечно, воздушные тревоги. Ты никогда не знаешь, когда и как это произойдет, и это самое сложное. Если тревога затянется на полдня – мы ничего не сможем поделать. Здесь нет и не может быть никакого запасного плана, потому что фестиваль построен так, что его нельзя просто взять и сдвинуть во времени или перенести на другой день.

– Как в таком случае действовать, когда риски настолько высоки?

– Единственное, что остается – это честная коммуникация и разъяснения. Мы заранее прописали все сценарии. Посетители и участники четко знали: если произойдет форс-мажор, какая-то часть обещанной программы просто не состоится, и все относились к этому с пониманием.

Но когда ты собираешь воедино гигантские потоки людей, держишь всё это в голове, то реально не можешь вздохнуть с облегчением до последней минуты. Даже сейчас, когда мы говорим, я всё ещё внутренне жду какого-то подвоха. Это морально самое тяжелое. Хотя для нас это не стало бы трагедией –, мы готовы ко всему. У нас четко прописаны планы эвакуации, координация охраны и волонтеров, которые знают каждое убежище МВЦ и готовы провести туда всех людей.

Каждое утро на площадке работали кинологи и взрывотехники, которые проверяли каждый уголок. Патрульная полиция дежурила два дня: как официально в форме, так и ребята в штатском, которых посетители не видели, но они обеспечивали безопасность изнутри. Плюс ГСЧС и медики. Когда на площадке такое количество людей, у кого-то со здоровьем точно что-то может пойти не так, поэтому скорая помощь – это обязательная основа. Все отработали на высшем уровне.

– Несмотря на массированные обстрелы и сложную логистику, в Киев снова приехали мировые звезды – Maul Cosplay и Микки Льюис. Как вам удается их уговаривать и как они реагируют на наши реалии?

– Добирались они по нашему уже стандартному маршруту: прилетают в Краков, а оттуда их забирает наш комфортабельный микроавтобус. Там можно спать, но всё равно это 10–12 часов тяжёлой дороги на колёсах. Это не два часа в самолёте. И это, кстати, главный камень преткновения в переговорах со многими иностранными звёздами. Есть масса классных людей, которые готовы приехать и вообще не боятся войны, но когда они узнают, что нужно потратить минимум сутки исключительно на дорогу в одну сторону – сразу отказываются из-за своего плотного графика.

А что касается их впечатлений – то они просто невероятные. Например, Бен (Maul Cosplay) очень настроен на поддержку Украины. Он записал видеоанонс о своём приезде, который посмотрели более 357 тысяч человек, преимущественно иностранцы. В комментариях они искренне удивлялись: "В Украине проводится конвент во время войны? Я хочу это увидеть!".

В прошлом году у Бена ещё были определённые опасения, но когда он приехал и увидел реакцию самих украинцев, у него всё перевернулось. Вот как было в первый день фестиваля: звучит тревога, есть угроза ракетного обстрела – а это значит, что до прилёта остаются считанные минуты. На сцену спокойно выходит ведущий и говорит: "Ну, народ, такая фигня, страна-гной рядом, извините". И весь многотысячный зал абсолютно спокойно: "Ну ясно, пойдём пока на маркет или на фудкорт". Бен увидел эту стойкость и просто расцвел. Даже когда в прошлом году прилетали "шахиды" и он слышал взрывы – это его не испугало, он почувствовал нашу энергетику.

– А что говорил Микки Льюис?

– Микки вообще, кажется, ничего не боится. Ему абсолютно безразличны эти обстрелы. Он просто яростно ненавидит Путина и россиян и прямо сказал: "Я хочу приехать, я готов возвращаться каждый раз, когда вы меня позовете".

У нас когда-то был похожий разговор с композитором музыки к игре Heroes of Might and Magic, которого мы тоже привозили. Он прилетал с мужем, и они выдали гениальную фразу: "Понимаешь, нам не страшно. Мы живём в Лос-Анджелесе, и там у меня гораздо больше шансов погибнуть от случайной пули в криминальных разборках или в автокатастрофе. А если я умру в Киеве от ракеты, которая стоит миллионы долларов – слушай, это ничего, такой вариант, даже пафосный". У Микки Льюиса примерно такое же отношение. В этом вопросе они уже немного похожи на нас, украинцев.

– Благотворительная инициатива FANCON в пользу Сил обороны Украины стала уже легендарной. Как именно гик-сообщество превращает свои интересы в реальную помощь фронту?

– Этот принцип мы заложили ещё в начале 2024 года. Я тогда понял: чтобы люди активно делали пожертвования, им нужно предложить что-то абсолютно уникальное, какой-то безумный эксклюзив. Мы придумали сделать игровую консоль в кастомном дизайне по мотивам игры S.T.A.L.K.E.R. Написали разработчикам из GSC Game World, объяснили, что это для благотворительности. Это был единственный в мире экземпляр, и мы тогда собрали на него, кажется, миллион сто тысяч гривен.

С тех пор это стало нашей главной фишкой – на каждый крупный сбор средств мы разыгрываем уникальные авторские консоли, которые создаем в единственном экземпляре, или крутые кастомизированные ПК от наших партнеров. В прошлом году это был ПК в стиле The Last of Us стоимостью более 100 тысяч гривен – его предоставила компания CompX совместно с Gigabyte. Кстати, его выиграл человек, который пожертвовал всего 500 или 600 гривен! Я позвонил ей, чтобы сказать, что её пожертвование победило, а она так спокойно ответила: "О, ну классно".

В этом году партнеры фестиваля – Asgard, Cougar и Gigabyte снова разработали для нас уникальный дизайн лота и предоставили топовую периферию. Поскольку эти вещи авторские, людям интересно испытать удачу. К тому же мы принципиально вообще не касаемся денег – все донаты по ссылкам и QR-кодам-кодов идут напрямую в официальные банки подразделения или – в случае нашего основного сбора – напрямую на счет Благотворительного фонда "Свой за Своего", который затем закупает всё необходимое. Полная прозрачность: уникальный лот плюс сообщество, объединенное общими интересами, дают отличный результат.

– В этом году удалось достичь цели сбора?

– Честно скажу, в этом году сбор идет тяжелее, чем в прошлом. Мы ставили цель в 1,4 миллиона гривен, пока собрали около 776 тысяч. Это не совсем то, на что рассчитывали, но нужно быть реалистами –, мы видим, какая сейчас сложная экономическая ситуация и какое колоссальное количество сборов проходит вокруг.

Однако здорово то, что параллельно на фестивале самостоятельно проходили десятки других фанатских сборов. Даже Сергей Григорьевич (основатель GSC Game World) пришёл совершенно незапланированно, просто чтобы помочь ребятам закрыть один из таких сборов в пользу ВСУ. Они позвонили мне за полчаса до начала: "А можно, если Сергей придет, выделите место для благотворительной автограф-сессии?". Я говорю: "Конечно, без вопросов, сейчас что-нибудь придумаем!". И это прекрасная иллюстрация нашего сотрудничества –, когда отец легендарной игры S.T.A.L.K.E.R. приходит поддержать инициативу обычного человека, чтобы вместе помочь армии.

– Благодаря звездным гостям о FANCON узнают далеко за пределами Украины. Какой главный посыл вы бы хотели донести до мира от имени фестиваля?

– Наш главный посыл: мы продолжаем двигаться вперёд, несмотря на войну или тяжелое психологическое состояние общества. Мы хотим заявить миру: мы есть, и мы хотим быть. Мы не претендуем на то, чтобы стать каким-то "центром вселенной", но мы хотим быть его полноправной частью – с равными правами и возможностями и стремимся к тому, чтобы FANCON стал общим безопасным и крутым культурным пространством, объединяющим страны.