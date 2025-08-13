Антициклон накроет Украину: какой будет погода 13 августа. Карта

В среду, 13 августа, погоду в Украине будет определять антициклон. Именно из-за него дождей сегодня не ожидается по всей территории страны.

Видео дня

Температура воздуха будет довольно комфортной, жарко днем будет только на юге и на Закарпатье. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Что покажут столбики термометров

Там отметили, что в большинстве областей ночью температура будет освежающая – 11-16 градусов, а днем воздух прогреется до 23-28 градусов.

Лишь на юге Украины и на Закарпатье, где ночью будет теплее – 14-19 градусов, днем ожидается жаркая погода с температурой 27-32 выше нуля.

Погода на Киевщине

В Киевской области синоптики прогнозируют переменную облачность, день пройдет без осадков. Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью на Киевщине будет 11-16 градусов, днем 23-28 по Цельсию. В Киеве ночью столбики термометров покажут 14-16 градусов, днем будет 25-27 выше нуля.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшие дни над территорией Украины будет преобладать антициклон, поэтому дожди маловероятны. При этом температура воздуха вскоре может существенно подняться. Жара усилится уже в начале следующей недели, предупредила синоптик Наталья Диденко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!