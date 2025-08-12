В Украине усилится жара: синоптик рассказала, каких "сюрпризов" ждать. Карта

В ближайшие дни над территорией Украины будет преобладать антициклон, поэтому дожди маловероятны. При этом температура воздуха вскоре может существенно подняться.

Видео дня

Жара усилится уже в начале следующей недели. Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко.

Дождя не будет

По прогнозу синоптика, до конца недели над Украиной будет антициклон. Это означает, что любые существенные дожди маловероятны. В целом во всех регионах страны в течение недели будет солнечная погода с минимальным количеством облаков.

Температура воздуха 13 августа в Украине в течение дня будет колебаться в пределах +24…+28 градусов. В южной части нашей страны и в Закарпатье столбики термометров поднимутся до +30 градусов.

В Киеве в среду ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха ночью около +15 градусов. Днем в столице прогнозируется комфортная температура около +25 градусов.

Синоптик предупредила, что такие температурные показатели в Украине будут до конца недели. Но уже в следующий понедельник жара усилится. При этом ночная температура воздуха не будет подниматься выше +20 градусов, разве что местами в южной части.

Что предшествовало

Недавно в нескольких регионах Украины пронесся мощный ураган. Стихийное бедствие сопровождалось сильными порывами ветра, грозой и градом. К сожалению, вследствие сложных погодных условий пострадали дети, один подросток погиб – трагедия произошла в Одесской области. В Киеве всего за несколько часов выпала полумесячная норма осадков. Ураган в столице привел к затоплению дорог и падению деревьев.

Как сообщал OBOZ.UA, на изменение климата в Украине влияет война, которая из-за взрывов, пожаров и уничтожения лесов способствует увеличению выбросов парниковых газов. По прогнозам климатологов, к 2040 году у нас существенно потеплеют зимы и снег станет редкостью. Продолжительность лета может вырасти до 180 дней, а в Одесской области возникнет пустыня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!