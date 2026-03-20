Антишахедные дроны и 'Вампиры': 'Стальной фронт' передал новое оборудование 157-й бригаде

Инициатива "Стальной фронт" Рината Ахметова передала 157-й ОМБр комплекс современного оборудования для воздушного наблюдения, противодействия воздушным угрозам и подготовки военных.

Самую весомую часть помощи составляют беспилотные системы. В частности, бойцы получили 16 больших дронов "Вампир", которые используют для разведки и логистических задач на передовой. Такие аппараты позволяют работать на значительном расстоянии, лучше видеть обстановку и быстрее реагировать на изменения.

Еще один ключевой элемент помощи – 54 зенитные дроны Sting вместе с двумя наземными станциями управления. Эти системы предназначены для противодействия вражеским беспилотникам, в частности дронам-камикадзе, которые регулярно атакуют украинские позиции и инфраструктуру.

"Сегодня для бригады важно не просто получить технику, а иметь инструменты, которые реально работают в комплексе. Большие дроны помогают с разведкой и обеспечением, системы противодействия воздушным целям усиливают безопасность, а тренировочное оборудование дает возможность качественно готовить людей. Именно такая помощь закрывает практические потребности подразделения здесь и сейчас", – отметил представитель 157-й отдельной механизированной бригады.

Кроме этого, военные получили 32 зарядные станции различной мощности – 20 на 2,5 кВт и 12 на 3,6 кВт. В полевых условиях это критически важное оборудование, которое позволяет поддерживать бесперебойную работу техники, средств связи и беспилотных систем.

Отдельную часть пакета составляет оборудование для подготовки военных. Бригаде передали 2 проектора с экранами, 2 метательные машины, 2100 тарелок к ним, а также 4 специализированные мишенные установки. Такое оснащение необходимо для тренировок, отработки координации, скорости реакции и навыков работы в условиях постоянной воздушной угрозы.

"Мы стараемся передавать военным не случайный набор техники, а то, что усиливает подразделение сразу в нескольких направлениях. Это и современные дроны, и энергетическая автономность, и возможность системно тренировать людей. Для нас важно, чтобы помощь ежедневно работала на реальные потребности военных", – сказал представитель "Стального фронта" Антон Гончарук.

Напомним, Инициатива "Стальной фронт" объединяет помощь украинских компаний Рината Ахметова для поддержки Сил обороны и развития технологических решений для фронта. За время полномасштабной войны проект передал военным тысячи единиц техники и оборудования, а также развивает собственные решения для защиты военных и техники.