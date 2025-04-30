'Антибактерицидний' или 'антибактеріальний': как сказать правильно

На улице становится все теплее, а это значит, что мы все больше занимаемся разными активностями на открытом воздухе и, соответственно, чаще легко травмируемся – дети обдирают колени, кусаются разные насекомые, натирает открытая обувь и т.д. А можете ли вы правильно назвать на украинском языке средства, которыми нужно обрабатывать мелкие ранки или царапины?

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Как обратили внимание авторы Telegram-канала "Correctarium — Українська мова", в последнее время говорящие стали все чаще использовать прилагательное "антибактерицидний", когда говорят о таких средствах. Но это слово имеет очень странное и неуместное в этой ситуации значение.

Чтобы понять это, нужно разобрать прилагательное иноязычного происхождения "антибактерицидний" на части. Префикс "анти", пришедший из греческого языка означает "против", указывает на противоположность. А слово "бактерицидний" состоит из корня слова "бактерия" и суффикса -цид-, произошедшего от латинского caedo – убиваю.

То есть слово "антибактерицидний", если собрать его из этих частей вместе, означает – нечто противоположное тому, что убивает бактерии. То ли это действие, которое вы хотите получить от средства для обработки ран или пластыря?

Прилагательное же "бактерицидиний" (без префикса анти-) означает "способный убивать бактерии", указывают авторы канала. У него есть и синоним — "антибактеріальний", то есть "против бактерий". Поэтому правильным будет употреблять эти слова:

Цей бактерицидний засіб ефективно знезаражує поверхні.

У складі крему є антибактеріальні компоненти, що запобігають запаленню.

"А вот прилагательное "антибактерицидний", которое почему-то облюбовали говорящие, — логически неправильное, потому что имеет внутреннее противоречие и буквально означает "против убийства бактерий". Такой языковой гибрид употреблять нельзя", — говорится в сообщении.

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