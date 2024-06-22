Английский снукерист-профессионал Джек Лисовски победил онкологию, а теперь сражается за право носить украинский флаг

Профессионального спортсмена по снукеру (разновидность бильярда) Джека Лисовски до недавнего времени знали только поклонники этого вида спорта, но события, произошедшие на чемпионате мира по снукеру в апреле 2022 года, сделали его имя известным даже тем, кто от него далек.

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Лисовски, который поддерживает Украину с первых дней ее полномасштабной войны с Россией, гневно отреагировал на то, что организаторы турнира не позволили ему выйти на матч в жилетке с украинским флагом на бейджике. Свой поступок они объяснили тем, что по национальности спортсмен украинцем не является, к тому же спортивное мероприятие – не политическая платформа. Лисовски гневно отреагировал на запрет, заявив: поскольку его дедушка по отцовской линии был украинцем, в нем тоже течет украинская кровь, наша страна близка его сердцу, так почему в таком случае он не может носить украинский флаг?! Теперь Лисовски собирается поддерживать Украину, побеждая на турнирах и таким образом привлекая внимание к положению в нашей стране.

Первые – прагматичные – цели

Джек Лисовски родился 25 июня 1991 года в Глостершире – в небольшой деревеньке Черчдаун, расположенной между Глостером, где он посещал школу, и Челтнемом. Он начал играть в снукер в семь лет, только тогда бильярдный стол ему заменял ковер на полу дома его родителей, а шары – маленькие шарики для пинг-понга, а в десять лет уже принял участие в своем первом турнире. О карьере снукериста Лисовски задумался в возрасте двенадцати лет. "В глубине души, – говорит он в интервью, – я понимал, что хочу этим заниматься. Возможно, ради него я живу на этом свете". Правда, первые цели Лисовски, по его собственным словам, сначала были весьма прагматичными – он хотел оплатить счета, которые накапливались быстро и составляли приличную сумму, а затем – "заработать кучу денег".

Шестнадцать курсов химиотерапии

Сразу же достичь спортивных высот ему не удалось – помешала болезнь. Когда Лисовски исполнилось шестнадцать лет и он бросил школу, чтобы сосредоточиться на снукере, ему поставили тяжелый диагноз: онкология. У него была обнаружена лимфома Ходжкина – форма рака, которая возникает в лейкоцитах. По словам спортсмена, у него в груди была опухоль размером с теннисный мяч, ему сделали биопсию, а затем вырезали из шеи лимфатический узел. Количество лейкоцитов в его крови зашкаливало, что указывало на четвертую – неизлечимую – стадию рака. По словам Джека, он не знает, чем бы закончилась его борьба с самым опасным видом онкологии, если бы в Челтнеме он не встретил врача, который сказал: "Я намерен тебя вылечить". С этого мгновения жизнь Джека изменилась: из жертвы он превратился в борца, которому во что бы то ни стало нужно было найти выход из своей плачевной ситуации.

Лисовски пережил шестнадцать курсов химиотерапии. "Химия – худшее, что может с вами случиться, – вспоминает он о том времени. – Каждые две недели в течение восьми месяцев я вынужден был проходить эту мучительную процедуру. Я ощущал себя невероятно слабым, у меня ломило мышцы и кости, выпали все волосы и брови, а кожа приобрела болезненный желтоватый оттенок. Вены на руках были окрашены в темно-красный цвет, из-за чего казалось, что их покрывает красная паутина". Тем не менее Джек и его врач смогли победить болезнь, что позволило ему за короткое время обрести былую спортивную форму. "Это потрясающее ощущение, – вспоминает Джек, – когда твое тело исцеляется и ты снова становишься самим собой".

"Мне удалось порадовать смертельно больного фаната"

Лисовски, которому когда-то помогли справиться с болезнью, теперь – разумеется, по возможности – отдает моральные долги. На одном из матчей к нему подошел фанат, который рассказал, что он смертельно болен, и попросил устроить ему напоследок хорошее шоу. "Саймон – так звали этого парня – сказал, что жить ему осталось от силы три недели, – вспоминает Лисовски в интервью. – Надеюсь, своей победой мне удалось его порадовать".

Довольно быстро Лисовски почувствовал в себе силы, позволяющие ему продолжить спортивную карьеру. В 2013 году он дебютировал на чемпионате в Крусибле. Сосредоточиться на занятиях спортом ему позволила стипендия Пола Хантера – снукериста, умершего от рака в возрасте двадцати семи лет, и, начав играть против профессиональных спортсменов, через год он и сам стал профи.

"Проигрыш легче пережить после атаки"

Игровую манеру Лисовски спортивные критики описывают как непринужденную и стильную, но безрассудную. "Так я играл с детства, – говорит в интервью Джек, – можно сказать, что моя манера – врожденная. Я никогда не был подкован в тактическом плане – мне легче увидеть, как шар попадает в лузу, чем просчитывать: если сейчас я сыграю так, то через два хода мне придется сделать так. Образно говоря, мне больше нравится играть в "Чапаева", чем в шахматы. Если промажу, честно скажу: это не потому, что я чего-то не просчитал, – просто не попал. Проигрыш легче пережить после атаки".

"Учусь играть под давлением"

Джек доволен своей карьерой и считает снукер лучшим видом спорта: "Он научил меня настойчивости, дисциплине, трудолюбию. Но он также – постоянное испытание для спортсмена: люди рассматривают вас буквально под микроскопом. Футболист может играть отвратительно, но, если его команда победила, всем на него плевать. Даже в гольфе камера не маячит постоянно перед лицом игрока, как это происходит в снукере. Можно это выдержать? Можно научиться играть четко и хладнокровно под таким давлением? Я этому только учусь".

"Что останется после меня?"

Сейчас он настроен на успех как никогда, но его цель уже не слава и деньги, как это было когда-то, а поддержка и мотивация к жизни людей, которые сталкиваются с таким страшным диагнозом, как онкология. Он часто спрашивает себя: "Что останется людям после меня? Да, я могу выиграть еще несколько турниров, но это не та цель, над достижением которой действительно нужно работать. Хочу, чтобы лет через пятьдесят кто-то сказал: "Вы помогли мне, когда я был в отчаянном положении".

"Смотрите, это Джек Лисовски!"

Когда-то сам Джек был вдохновлен историей американского велогонщика, неоднократного победителя Тур де Франс Лэнса Армстронга, которому удалось излечиться от рака. Несмотря на то что сейчас спортивная репутация Армстронга запятнана – он был обвинен в употреблении допинга и дисквалифицирован, – Лисовски хочет вдохновлять других, как Лэнс когда-то вдохновлял его. "Когда ты болен, – говорит он, – нужен кто-то, кто создаст тебе позитивный настрой и вселит в тебя уверенность в выздоровлении. Для меня таким человеком стал Армстронг, и я прочел о нем все. Именно этим я хочу сегодня заниматься – чтобы кто-то, посмотрев на меня, сказал: "Смотрите, это Джек Лисовски – он был в таком же положении, как я, и смог преодолеть болезнь".