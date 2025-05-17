Александр Смакула: гордость украинской нации, благодаря которому есть тепловизоры и прицелы

Александр Смакула – выдающийся физик ХХ века, совершивший настоящую революцию в мировой науке. Главное его открытие – метод "просветления оптики", качественно улучшивший все оптические приборы. При помощи его изобретения человечество носит очки, смотрит на звезды, в стеклышки микроскопов и прицелы военной техники, делает фотографии, снимает кино, без него невозможна работа телевидения – все сферы его применения придется перечислять долго. Тем не менее, об Александре Теодоровиче до сих пор пишут как о "малоизвестном украинце", что очень несправедливо по отношению к человеку, являющемуся гордостью нации.

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Гений из тернопольского села

Александр Теодорович Смакула родился 9 сентября 1900 года в галицком селе Доброводы Збаражского района Тернопольской области в простой крестьянкой семье. Обучение в гимназии, в которую Саша поступил после начальной школы, прервала Первая мировая война, и окончить ее – с отличием – он смог только спустя восемь лет. Последовав совету своего преподавателя математики Мирона Зарицкого, который считал, что его талантливый ученик должен продолжить обучение в Европе, Александр поступил в Геттингенский университет в Германии. Там преподавателями подающего надежды юного физика были среди прочих такие выдающиеся ученые как Вернер Гейзенберг, Макс Борн и Роберт Поль. В то время, чтобы платить за учебу и оплачивать жилье и питание, Александр вынужден был работать в соляных шахтах и на сельскохозяйственных фермах. Уже в 1927 году он защитил диссертацию, получил докторскую степень и начал работать ассистентом у профессора Поля, но, несмотря на прекрасные научные перспективы в Германии, Смакула решил вернуться на родину.

Работа в компании Zeiss

В 1928 году он приехал в Одессу, где непродолжительное время преподавал в Одесском университете, но затем – по настоянию Поля – вернулся обратно в Германию. Смакула работал в лучших физических лабораториях страны, но основное дело и успех его научной деятельности ожидали Александра Теодоровича в знаменитой компании по производству оптики – Zeiss. В ней главной задачей Смакулы был поиск способа, позволяющего увеличить количество световых лучей, проходящих сквозь стекло. До его исследований значительная их часть отражались от линз, что делало "картинку" тусклой. Работавшие над решением этой проблемы ученые считали, что достигли в ней предела своих возможностей – сильнее отшлифовать стекло, увеличив его светопроходимость, по законам физики и химии было невозможно.

Александр Теодорович был первым в мире ученым, который додумался путем напыления наносить на стекло сверхтонкое – антирефлексное – покрытие, которое устраняло этот дефект. Его революционный метод назвали "просветлением оптики": вместо истончения линз ученый предложил, наоборот, нарастить на них пленку. Открытие Смакулы позволило увеличить проходимость стекла и контрастность "изображения", вследствие чего вся оптика Zeiss – бинокли, подзорные трубы, прицелы, микроскопы, телескопы, очки – стала гораздо более точной, и ее продажи резко выросли во всем мире. Исследователь Антарктиды Роалд Амундсен, рекламируя оптику Zeiss, уверял, что брал на Южный полюс бинокли этой фирмы из-за их высокого качества.

Переезд за океан

Когда началась Вторая мировая война, приоритетом Смакулы стала военная техника, причем не только оптика, но и инфракрасная техника, которую планировали применять при производстве ракет. После окончания военных действий Александр Теодорович оказался на территории Германии, подконтрольной США, и американская администрация вывезла всех находящихся там – в основном немецких ученых – за океан, чтобы они продолжали работать на американскую военную промышленность. Так Смакула стал профессором Массачусетского технологического института, в котором возглавил им же и основанную лабораторию физики кристаллов.

Не только "просветление оптики"

Метод "просветления оптики" – не единственное достижение украинского ученого, на его счету и другие – не менее важные – научные открытия. Так, используя их результаты, можно очищать кремний, используемый при создании полупроводников, создавать уникальные внепогодные масла (ими можно пользоваться как при аномально низких, так и при аномально высоких температурах), выращивать искусственные алмазы и даже синтезировать витамины. Некоторые изобретения ученого носят его имя – например, "Инверсия Смакулы" и "Формула Смакулы". В наше – военное – время огромное значение имеют приборы ночного видения, прежде всего тепловизоры, в которых используются открытые Александром Теодоровичем монокристаллы бромйодида таллия.

"Свою Украину я не забыл и никогда не забуду"

Александр большую часть жизни провел за рубежом, и все это время тосковал по родине. В одном из писем к своим родным он писал: "Уже больше сорока лет я живу на чужбине, но свою Украину не забыл и никогда не забуду. Часто читаю "Кобзаря", чтобы разогнать тоску". Мечта ученого сбылась в 1972 году, когда он приехал на научную конференцию в армянский Ереван, который в то время входил в состав Советского Союза, а после ее окончания он отправился в Киев. В аэропорту, где его встречали не только коллеги-ученые, но агенты КГБ, Смакула сказал, что хочет пройти по родной земле и поесть украинского борща, который так вкусно готовила его мама. Тогда он первый и последний за послевоенное время раз побывал на своей родной Тернопольщине, больше приехать туда ему не удалось. Ученый принимал активное участие в работе украинской диаспоры США. В его доме в Америке была особая комната, в которой хранились самые разные предметы, имеющие отношение в Украине: картины, книги, сувениры, рушники, вышиванки – настоящий музей родной земли.

Александр Смакула ушел из жизни 17 мая 1983 год в возрасте 82 лет в городе Оберн в штате Массачусетс, там же он и похоронен. У ученого было пятеро детей. Один из них, Петер, стал известным музыкантом, он виртуозно играл на банджо, умер в 2008 году. Его сын Боб, внук Александра Теодоровича, занимается бизнесом. Можно сказать, что в какой-то степени он пошел по стопам отца музыканта – его фирма ремонтирует музыкальные инструменты. 2000 год ЮНЕСКО объявила годом Александра Смакулы.