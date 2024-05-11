Алан Бадоев и Александр Егоров провели благотворительный спецпоказ фильма 'Довга доба'

В среду, 8 мая, в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне – социальная актерская школа "Феникс" вместе с режиссером и продюсером Аланом Бадоевым при поддержке сети кинотеатров "Планета кино" провели благотворительный спецпоказ документальной ленты "Довга доба".

Организаторы символически выбрали дату, чтобы напомнить зрителям о том, что украинцы веками борются за свою независимость и право на жизнь. Прошло почти столетие, а мы снова боремся с нацизмом, но уже русским.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Украины, который с самого начала взбудоражил зрителей. Перед просмотром документальной ленты прошло живое интервью между Александром Егоровым и Аланом Бадоевым.

Они поднимали важные темы, касающиеся войны, людей, украинского кинематографа, семейных ценностей. Режиссер ленты – Алан Бадоев поделился интересными фактами о моментах создания фильма, а также о том, как фильм воспринимают зрители по всему миру, в том числе высокопоставленные должностные лица в штаб-квартире НАТО и Совете Европы.

"Мы имеем каждую минуту только благодаря тем, кто защищает нас в эту минуту и мы не имеем права напрасно ее проживать. Благодарность не мне, а каждому, кто поделился своим проживанием этого времени. Благодарность каждому украинцу – благодаря вам этот фильм случился и благодаря вам и вашему желанию этот фильм путешествует по миру и рассказывает нашу правду. Это фильм не о боли и смерти, а о том, как каждый украинец жаждет жизни", – рассказал режиссер.

В зале собралось несколько сотен человек с различными социальными статусами: переселенцы, семьи военнослужащих, защитники Украины. Во время сеанса благодаря добровольным донатам удалось закрыть части сбора на "глаза" для военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты, а именно 13 420 гривен.

"Сегодня вместе с Аланом Бадоевым мы сделали доброе дело, организовав благотворительный спецпоказ фильма в Киеве. Этот фильм напоминает нам о том, насколько сильны и непобедимы наши люди. Напоминает о страшных событиях и героизме украинцев и ВСУ. Херсон, Николаев, Мариуполь, Харьков, Чернигов – это наша боль и наша гордость. Есть мног о чем подумать после просмотра, но есть точное понимание того, что мы должны продолжать поддерживать защитников Украины, потому что каждый день они поддерживают и защищают нас. Победа Украины – это только вопрос времени, потому что таких людей, как украинцы победить невозможно", – прокомментировал актер, основатель социальной актерской школы Феникс Александр Егоров.