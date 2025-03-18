Активист Кирилл Яковец находится в розыске ТЦК – ветеранская организация

Лидер ОО Нон-Стоп Украина Кирилл Яковец находится в розыске ТЦК Слободского района города Харькова. С конца 2023 года молодой человек скрывается от призыва в ВСУ в Испании, куда он уехал как лицо-опекун инвалида.

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Об этом пишет Unian, ссылаясь на сообщения ветеранского ОО "Простите, что живы".

"Поэтому поздравляем всех поклонников криминального таланта господина Яковца, которые до сих пор по непонятным причинам читают и, как бы смешно это ни звучало, верят в то, что пишет Яковец в своих соцсетях. Вы читаете не только посты медийной торпеды российских коллаборационистов, участника российских ИПСО и "близкого" бандосов из харьковских ОПГ, но и жалкого труса, который находится в розыске ТЦК в связи со злостным уклонением от призыва в ряды ВСУ", – отмечают в ОО "Простите, что живы".

Ветераны объяснили, почему видеообращения Яковца, которые он публикует больше года, происходят не в украинских локациях: через три дня после того, как СБУ открыла против Яковца уголовное производство по заявлению ветеранской ОО, тот выехал за границу. Они указывают, что Яковец сначала жил в Праге - в доме криминального авторитета Владимира Манукяна по прозвищу "Мантус", который имеет криминальный бизнес в так называемой ДНР и является правой рукой Армена Саркисяна (Армена Горловского), который, по данным ГУР МО, после гибели Пригожина вербовал заключенных в российскую армию и недавно был убит в Москве.

Ветераны обращают внимание, что во время пребывания в Испании Кирилл Яковец получал денежные переводы из Украины - в частности от чиновников харьковских коммунальных предприятий, а также детектива НАБУ и сотрудника государственной исполнительной службы Харькова.

"Что это были за платежи, на каких основаниях получены и как связаны указанные люди с Яковцом, должны выяснить СБУ, ГБР и управление внутреннего контроля НАБУ. Готовы передать полученные документы правоохранителям, которые расследуют дела по деятельности Яковца", – подчеркивают ветераны.

В своей заметке ОО "Простите, что живы" обращается к Харьковскому райуправлению №1 ГУ Нацполиции в Харьковской области, следователи которого расследуют дело по статье 336 УКУ с призывом возобновить дело против Яковца. В сентябре прошлого года суд отказал следователям в доступе к вещам и документам активиста, аргументируя это тем, что подозреваемый является адвокатом и следователи действуют в нарушение Закона об адвокатуре.

"Напомним, что недавно мы опубликовали решение КДКА Полтавской области, согласно которому господин Яковец не является адвокатом, поэтому харьковская полиция может повторно обратиться в суд и получить доступ к вещам и документам господина Яковца. Думаем, что там есть достаточно доказательств его противозаконной и антигосударственной деятельности. В свою очередь СБУ имеет достаточно для объявления подозрения Яковцу по статьям 111-1 (коллаборационная деятельность) и 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ) и инициирования экстрадиции этого экспоната из Испании в Украину", – резюмируют ветераны.

Напомним, 10 декабря Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Полтавской области лишила Кирилла Яковца права заниматься адвокатской деятельностью из-за публичной трансляции пророссийских месседжей, несовместимых с адвокатской этикой.