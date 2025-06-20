Адвокаты Порошенко заявили о фальсификации документов, которые стали основанием для санкций

Адвокаты Петра Порошенко представили Верховному суду материалы по фальсификации документов, на основе которых было принято решение Совета нацбезопасности и обороны о введении незаконных санкций против него.

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Во время заседания суда адвокат Порошенко Илья Новиков отметил, что ответчики – представители президента и правительства – неподобающе выполнили решение суда о предоставлении документов.

Он сообщил, что на обращение предоставить решение Госфинмониторинга Министерство экономики ответило, что не может этого сделать из-за запрета Госфинмониторинга.

Кроме того, представитель Порошенко заявил, что есть основания сомневаться в законности другого документа – заключения за подписью представителя Украины в ЕСПЧ Маргариты Сокоренко.

"У нас есть определенные основания считать, что этот документ фактически был выдан задним числом и что он не был тем документом, который рассматривался ни членами Кабинета министров, ни, соответственно, был доступен членам СНБО", – сказал Новиков.

Новиков отметил, что суду будут предоставлены все версии публикаций решения СНБО от 12 февраля 2025 года о введении санкций газеты "Урядовий кур'єр", в том числе вариант с ошибками относительно персональных данных Порошенко в этом решении.

"Суду будет передана версия публикации "Урядового курьера", которая содержит две ошибки, которая заверена печатью "Урядового курьера" и подписью Сергея Браги (главного редактора. – Ред.)", – сказал адвокат.

Адвокат Игорь Головань отметил, что субъект властных полномочий должен предоставить суду все имеющиеся у него документы и материалы, которые могут быть использованы в качестве доказательств по делу.

"Я бы не утверждал, что какой-то другой государственный орган может запретить или ограничить государственному органу, который получил определение суда об истребовании доказательств, обязанность эти документы предоставить. Поэтому ни в коем случае нельзя считать, что Министерство экономики действовало правомерно. Оно открыто нарушило требования закона, Кодекса административного судопроизводства. Поскольку из их писем следует, что документы имелись, но они их не выдали потому, что не получили разрешения я не знаю от кого", – подчеркнул адвокат.

"Мы имеем дело с умышленными попытками скрыть доказательства от суда", – убежден Головань.

Судья Верховного суда Михаил Смокович обратился к представителю Кабинета министров относительно невыполнения решения суда о предоставлении всех документов, на основании которых принималось решение СНБО.

"Кабинет министров Украины является высшим органом в системе органов исполнительной власти. Финмониторинг – он где? В Африке? Почему правительство не выполнило решение суда по этому делу? Больше месяца прошло с момента вынесения решения, и оно не выполнено", – подчеркнул он.