Нарушение свободы слова? Какую информацию об адвокатах ВР хочет запретить рассказывать и что вызывает опасения у СМИ

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №12320, направленный на защиту адвокатов. Главы двух парламентских комитетов – антикоррупционного и по вопросам свободы слова – выступили против, заявляя, что документ является новым инструментом давления на журналистов.

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Что не так с законопроектом "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины по обеспечению соблюдения гарантий адвокатской деятельности" (который, если его подпишет президент, станет законом) – рассказывает OBOZ.UA.

Адвокат – это вам не клиент

Новый законопроект прямо запрещает отождествлять адвоката с его клиентом.

"Теперь медийщиков можно будет привлечь к административной ответственности просто за упоминание о том, что определенный адвокат представлял или представляет интересы определенного лица. То есть если этот законопроект вступит в силу, то за фразу типа "Виктор Сердюк – адвокат Виктора Януковича" журналист будет наказан штрафом от 3 400 до 5 100 гривен, а если это нарушение произойдет повторно в течение года – то от 10 200 до 13 600 гривен. Штрафы будут инициировать сами адвокаты", – пишет на своей страничке в фейсбуке глава Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина.

Как она заявила, сейчас они с коллегами готовят блокирующее постановление к законопроекту и будут добиваться, чтобы президент наложил на него вето.

Но, в принципе, в запрете на отождествление адвоката с его клиентом нет ничего нового: адвокат и его клиент – не равняется одно и то же. Право на защиту и свободный выбор защитника является составной частью правового государства; есть адвокаты, которые защищают коррупционеров, убийц, военных преступников. Что делать – работа такая.

"Я не понимаю смысла претензий к законопроекту. Работа журналиста – сбор информации, освещение событий, а не якобы аналитика. И если он пишет, мол, адвокат такой-то, занимаясь профессиональной деятельностью, заключив контракт, защищает интересы такого-то гражданина, – нет вопросов, какие проблемы? Но если он пишет, что адвокат защищает негодяя, а значит – сам негодяй, то это, извините, немного другое", – говорит OBOZ.UA инициатор законопроекта, заместитель председателя Комитета ВР по правоохранительной деятельности Григорий Мамка.

Адвокатов защитит государственная система

Надо отметить, что сейчас и без нового закона журналист или еще кто-то может быть привлечен к ответственности за отождествление адвоката с его клиентом, которое может навредить репутации адвоката.

"Если журналист напишет, что этот адвокат защищал, ну скажем, Чикатило, а значит – он сам изверг, то даже без этого закона адвокат выкатит иск о защите чести и достоинства – и выиграет суд. Это долго, много мороки, но выиграет – журналист однозначно не прав. Однако новый законопроект дополняет КоАП статьей 185-16 "Нарушение запрета на отождествление адвоката с клиентом", и теперь наказание в виде штрафа будет практически автоматически. То есть нарушитель будет иметь дело не с конкретным адвокатом, а с государственной системой", – говорит OBOZ.UA Андрей, журналист, специализирующийся на криминальных расследованиях.

Но, по его мнению, в новом законопроекте действительно есть норма, которая может трактоваться как нарушение свободы слова.

"Нельзя упоминать, что этот адвокат защищал раньше кого-то другого. Кого он защищает сейчас – да, можно. А писать, что раньше он защищал, например, Януковича, – нельзя. Мол, что было, то прошло. Это была его прошлая работа, а сейчас надо писать то, что есть. Иначе это будет отождествлением и у читателя все равно может сложиться негативное впечатление об адвокате из-за негативной репутации его бывшего клиента. Но тут немного странно: получается, что писать, мол, адвокат молодец, он когда-то бесплатно представлял интересы инвалида, например, – тоже нельзя", – говорит журналист-расследователь.

По его словам, еще вызывает опасение, что в законе прописаны не только люди, профессионально работающие в СМИ. Ответственность за публичное отождествление адвоката с клиентом предусмотрена для тех, кто делает это через общественные объединения, профессиональные союзы, цифровые платформы и социальные сети. То есть написал человек что-то в блоге – и сиди волнуйся, найдет ли тебя киберполиция и не предъявит ли штраф согласно заявлению расстроенного адвоката.

Проблема международного уровня

Вообще проблема соблюдения гарантий адвокатской деятельности не нова, она вполне актуальна и для Европы. В частности, ей был посвящен доклад Комитета по юридическому взаимодействию Совета Европы в марте 2025 года. Там отмечали негативные последствия отождествления адвоката с клиентом, но при этом указывали, что гарантии не должны использоваться в ущерб свободе слова и выражению мнений.

Базовая гарантия защиты адвоката – не отождествлять его с клиентом. Однако важно, чтобы новые нормы не наказывали медиа за корректное информирование о том, кого адвокат представляет. Он, еще раз напомним, выполняет профессиональную обязанность и не разделяет автоматически действия или взгляды подзащитного.

"Когда адвоката в публичном пространстве, так сказать, "приклеивают" к клиенту, это может перерасти в давление и буллинг, бьющий не только по самому защитнику, но и по его родным и близким: возникают репутационные, психологические риски и иногда риски безопасности, которые могут влиять на независимость защиты", – говорит OBOZ.UA адвокат Богдан Пулинец.

По его мнению, риск принятого законопроекта №12320 – в широте формулировок. Если применять их буквально, под санкции может попасть даже упоминание в новости – что адвокат представляет определенную личность. И это уже удар по свободе слова.

"Нужен баланс. Надеюсь, до вступления документа в силу будут уточнения или применимые разъяснения, чтобы гарантия защищала адвокатов, а не принуждала медиа к самоцензуре", – резюмирует адвокат.