Адвокат Порошенко заявил о фабрикации доказательств по делу о флешке ФСБ

Власть продолжает фабриковать дело о "флешке фсб" и шантажирует заложников в СИЗО многомиллионными залогами и штрафами, требуя показаний против Порошенко.

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Об этом в эфире "Прямого" сказал адвокат Илья Новиков.

Он сообщил, что следователи ГБР прямо в СИЗО организовали составление фейкового протокола таможенной службы о якобы нарушении таможенных правил шесть лет назад Вадимом Чучковским – офицером УГО, который в то время был заместителем руководителя охраны пятого президента.

При этом свидетелями в протоколе указаны два человека, место жительства которых – адрес СИЗО, говорит Новиков. То есть это либо сотрудники СИЗО, либо лица, которые находятся там как подозреваемые. На основании этого псевдо-протокола суд оштрафовал Вадима Чучковского на 588 с лишним миллионов гривен.

"Это очевидно, что не Чучковский интересует людей, которые спланировали эту историю. ГБР интересует искусственно создать судебное решение, которым они будут размахивать и говорить: смотрите, суд установил что там были деньги. Они имеют в виду это дело, где они расследуют фсб-шную флешку и хотят сказать, что Порошенко в марте 2019 года получил деньги на выборы не от кого-нибудь, а от путина непосредственно" – рассказал Новиков.

"Их проблемой с самого начала было то, что флешка у них была, а денег у них не было. А невозможно создать уголовное производство с любыми перспективами, дотянуть его хотя бы до суда, не то что там до подозрения или до обвинительного приговора. Нужны деньги, потому что без них никак. А денег негде взять. То есть на флешке у них есть что-то, что они называют деньгами, хотя следователь обязан был писать, что это предметы похожи на деньги, потому что он не может этого проверить. Поэтому чтобы эту проблему решить, они создать такое искусственное судебное решение" – объясняет адвокат.

"В СИЗО, когда Вадим Чучковский уже был заложником, когда ему уже выбрали этот безумный залог 360 миллионов, пришла инспектор из таможенной службы, которая в качестве понятых привлекла двух граждан, в которых место жительства указан адрес СИЗО. Скорее всего это означает, что они там сидят, или они охранники. Но это и так незаконно, потому что сотрудники правоохранительных органов не могут быть понятыми. Это исключено" – констатирует Новиков.

"И она составила протокол, абсолютно фантастический, где написано, что обнаружен на материалах уголовного производства факт контрабанды. Факт контрабанды обнаруживается на месте, например, если на таможенную территорию заезжает грузовик и в нем какая-то контрабанда. Об этом составляется такой протокол. Именно для этого понятые и нужны, потому что они фиксируют, что там действительно было что-то изъято. В этом протоколе ничего не изъято. В этом протоколе написано, что в таможню поступило письмо из ГБР, и ГБР уверена, что 6 лет назад в Украину незаконно завезли 38 миллионов евро. И инспектор это обнаружила, инспектор составила этот протокол. Этот протокол абсолютно сумасшедший. Без адвоката. К человеку просто пришли в СИЗО, вытащили из камеры и сказали: мы на вас составляем протокол, что вы контрабандист. И это все зашло в суд", – пояснил Новиков.

"Все понимают, что вопрос не в Чучковском,. Это про Петра Порошенко. В СИЗО находятся люди в качестве заложников, которым назначены залоги с конкретной целью – донести до них четкий месседж, что под этими залогами вы сидите, пока не дадите показания против Петра Порошенко, нас все остальное не интересует, вы нам не интересны, Чучковский нам не интересен", – замечает Илья Новиков.

"Эта ситуация происходит на глазах у общества. Они просто не боятся. И именно поэтому я считаю, что наш тезис о том, что Андрей Портнов умер, но дело его живет, имеет под собой определенные основания. Портновские схемы по своей структуре, по своей задумке, когда есть судья и следователь, есть прокурор и там в этом треугольнике все происходит – они так же работают и сегодня. Это ситуация, которую они создают искусственно в рамках подготовки новых обвинений против Порошенко", – отметил адвокат Илья Новиков.