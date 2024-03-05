Меньше месяца остается к годовщине освобождения Киево-Печерской Лавры от представителей московского патриархата. Однако и на сегодняшний день ряд корпусов Лавры остаются заблокированными сторонниками этой религиозной организации.

Далее текст на языке оригинала

Незважаючи на розірвання Національним заповідником договору користування спорудами та приміщеннями Лаври, незважаючи на рішення суду про те, що такі дії держави були законними, адепти УПЦ відмовляються покидати корпуси 57 та 58 Лаври, в яких й надалі продовжують поширюватися російські наративи та віровчення.

Хто ж ці люди, що забарикадувалися у згаданих корпусах і чи дійсно вони є звичайними вірянами, що не мають де сповідувати свою віру?

Ось , до прикладу, частина людей, що заблокували корпус 58

Жінка посередині - Наталія Сірик, родом з Хмельниччини. Вона – звичайна дівчина, яка як і більшість людей полюбляла веселі застілля в гучних компаніях.

Однак, є те, що її відрізняє від української молоді, проте притаманне для адептів московського патріархату – любов до "русского мира". На своїй сторінці в мережі Вконтакте вона публікує численні церковні наративи російського пропагандиста та священнослужителя рпц андрія ткачова (), який посеред іншого відомий своїм возвеличуванням чвк "вагнер" крізь релігійну догматику.

На фото зліва від Наталії - Тетяна Середенко з Києва. На своїй сторінці Вконтакте Тетяна теж не приховувала проросійських поглядів, зокрема, поширює численні рекламні акції рф: про укладку асфальту в раменському районі рф, відпочинок в тимчасово окупованому Криму тощо.

Та, мабуть, найцікавішим серед публіки на цьому фото є чоловік в голубому гольфі справа на фото. Це Михайло Криховський з міста Нововолинськ Волинської області. Проте, Михайло чомусь цурається свого походження і рідних країв. На своїх сторінках Вконтакте (у нього їх 3, одна з яких під псевдонімом Михаил Починок: він чомусь зазначає рідним російське місто боровськ.

З фотографій можна зробити висновок, що Михайло дуже любить москву, хоча є на його сторінці й фото з нашої Києво-Печерської Лаври. Ну і звичайно, чимало дописів з російськими православними наративами з груп "за путіна, православну державу та навіть чвк вагнер".

Цей список можна доповнити, адже є й прихильники моспатріархату, що заблокували корпуси Лаври. Ситуація з УПЦ не перестає вражати і вчергове доводить, що Лавра має раз і назавжди перестати бути осередком руського міра в Україні, а ці люди повинні задати собі запитання: якщо їм подобається росія і її світогляд, чи не варто просто зібрати валізи і туди поїхати? От лише питання в тому чи не з тої ж росії ці люди отримували завдання до кінця тримати чи не останній і мабуть найголовніший для кремля осередок російського світу.