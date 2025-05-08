80 лет назад мы боролись с похожим злом: в Украине День победы над нацизмом отмечают в условиях российской агрессии. Видео

80 лет назад украинцы сделали один из самых больших вкладов в победу во Второй мировой войне. И сегодня, 8 мая 2025-го, наша страна уже в четвертый раз отмечает День памяти и победы над нацизмом в условиях новой полномасштабной войны, развязанной Россией.

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Утром в четверг видеообращение к гражданам опубликовал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что наша страна снова столкнулась со злом, снова, как и когда-то, над Киевом заревела сирена воздушной тревоги.

Но если утром 24 февраля 2022 года на Крещатике было пусто, ни машин, ни людей, то сейчас здесь продолжается жизнь.

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"Три года назад, во время записи обращения ко Дню Независимости, здесь была сожженная российская техника. И только такой парад зло может получить здесь. Здесь, где сегодня царит наше желание жить, быть. Сегодня здесь украинцы, здесь украинки идут по своим улицам под своими флагами благодаря своим героям. Нашим героям, нашим воинам. Кто защитил и защищает страну сейчас по всей линии фронта, вдали от своего дома, чтобы эта жизнь была возможной. Кто-то спешит, кто-то просто гуляет, готовит кофе, делает свою работу. Кто-то везет машину на фронт, кто-то едет по делам, работать на благо людей, а кто-то идет по центру своего города, своего городка и слышит: "Спасибо!" Это так важно. "Спасибо" для них – для воинов – такое важное, такое нужное в эти несколько дней, которые у них есть, чтобы перевести дыхание немного. А дальше – продолжать свою службу Украине, чтобы продолжалась жизнь в Украине. Повсюду. В Киеве, Львове, Днепре, Харькове, Одессе, во всей стране, которая живет, чтобы бороться, и борется, чтобы жить. И это – ответ на вопрос, почему зло обязательно проигрывает. И в чем вообще разница между ними в России и нами.

Эту разницу Россия показывает каждое 9 мая. Разницу между жизнью на майдане Независимости и парадом страха на Красной площади. Колонны из танков, марширующие коробки убийц, переодетая массовка, полуживые лица, которые свысока будут принимать это шествие. Секта под названием "Можем повторить". Вы повторили. Повторили все то зло. Украина это видела. Весь мир это видел. Завтра о зверствах нацистов будет говорить организатор братских могил в Буче. И о блокаде Ленинграда будут говорить те, именно те, кто устроил блокаду Мариуполя. Будет парад цинизма. Иначе просто не назовешь. Парад желчи и лжи. Так, будто не десятки государств-союзников, а лично Путин побеждал нацизм. Как будто он своими руками поднимал Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине. Слава богу, Украина вырвалась из этого всего, из этого болота, слава богу, Украина не забыла, что 80 лет назад с нацизмом боролись десятки народов. И более 8 миллионов украинцев, к сожалению, погибли в этой борьбе. И почти каждая наша семья имеет фото, хранит память о ком-то из своих. Прадед, бабушка или прабабушка или, как у меня, дедушка. И те из нас, кто застал еще живых ветеранов Второй мировой, помнят, как они тихо, скромно собирались, без романтики, без пафоса вспоминая то время, как они всегда поднимали тост: "Пусть не будет войны!"

И почти каждая украинская семья сегодня имеет героя, который боролся или борется с новым злом. Борется за нашу Украину, наш Киев, за все наши города, села, за наших людей, за нашу жизнь.

И вот это очень важное место – место памяти – показывает, почему эта жизнь есть, и почему Украина жива, и почему она такая сильная, и как наши люди ценят своих героев. Когда-то здесь была только табличка, просто листочек А4, и была надпись: "Поставь флажок, если знаешь того, кого убила Россия". Сейчас здесь место народной памяти. И каждый флажок, каждый портрет, каждая свечка – это наша благодарность, это наше почтение. И это, вы знаете, не монумент, сделанный по указке. Это человеческое желание отдать должное лучшим из украинцев. И это еще одно доказательство пропасти между нами и злом. Для них идол – дед на Красной площади, унесший жизни миллионов. Для нас же герои – герои среди нас.

И каждый из нас хочет, чтобы наступила тишина, наступила победа мира. Мы боремся за это. И понимаем, что для этого нужно. Или Россия должна радикально измениться. Или же меняться придется миру. Именно так, как мир сделал это 80 лет назад. Когда всем наконец стало очевидно: умиротворять зло невозможно. С ним надо бороться. Вместе. Бороться решительно. Силой. Давлением. На поле боя, дипломатической арене, в экономическом пространстве, всюду, где это только возможно. Чтобы действительно "никогда снова". Либо миру придется проводить денацификацию и демилитаризацию России.

Дорогие украинцы!

80 лет назад была одержана победа над нацизмом во Второй мировой войне. И этот день напоминает нам важную закономерность: любое зло непременно заканчивается. Любой оккупант в конце концов покидает нашу землю. Всегда жизнь возвращается. И именно за это стоим сегодня. Именно это однажды произойдет.

С Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне! Вечная память всем, кто боролся со злом, и слава всем, кто защищает сегодня жизнь! Слава Украине!"

Министр обороны Рустем Умеров также отметил, что 80 лет назад украинцы сделали один из самых больших вкладов в победу над нацизмом. А теперь зло вернулось в новой обертке – под флагом российской имперской идеологии.

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"Снова видим уничтоженные города, ночные удары по жилым домам, ежедневные убийства мирных людей. Пытки наших военнопленных и гражданских, похищение украинских детей, массовые захоронения в оккупации – это все лицо российского фашизма, которое мир не имеет права игнорировать.

Сегодня украинские воины – это сила, которая сдерживает российское зло, это храбрые мужчины и женщины, украинцы и добровольцы из многих стран, которые на фронте определяют архитектуру безопасности всей Европы.

Это борьба не только за Украину. Это борьба за свободу, за справедливость, за мир без диктатур.

80 лет назад мы уже боролись с похожим злом – и победили. Сейчас мы сражаемся снова. И снова победим.

Потому что Украина не одна. С нами – государства, народы, рожденные свободными и готовые защищать свободу.

Мы благодарны всем союзникам за поддержку. И мы призываем: единственный правильный ответ на фашизм – это действие. Своевременное, смелое, решительное.

Вместе мы должны сделать все, чтобы в Украине и Европе воцарился справедливый мир.

Мы знаем, что такое победа. И мы обязательно ее достигнем – вместе".

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский указал на то, что 8 мая, День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, – это не о громком пафосном празднике. Это о тишине, боли и осознании цены свободы и мира.

Далее цитируем:

"Уважаемые украинские защитники и защитницы! Соотечественники!

80 лет назад, 8 мая 1945-го, в берлинском пригороде Карлсгорст был подписан акт о безоговорочной капитуляции Третьего Рейха, завершивший Вторую мировую войну в Европе...

45 миллионов жертв в Европе. Из них – более 8 миллионов украинцев. Почти каждый четвертый. Военные. Гражданские. Дети.

Более 7 миллионов украинцев сражались в составе армий антигитлеровской коалиции – на разных фронтах, в разных мундирах, но с одной целью. Получить мир для всего мира.

Вклад Украины в европейский мир – один из самых больших. Был тогда и есть сегодня.

Сегодня мы – украинский народ – снова на передовой. Держим удар новых нацистов, которые хотят уничтожить нас, чтобы пойти дальше на другие страны.

День 8 мая напоминает нам о нашей силе и стойкости.

Одержимые диктаторы Гитлер и Сталин мечтали стереть Украину и украинский народ с лица земли. Но их след в истории покрыт позором. А Украина есть, она борется, стоит. И будет стоять! Это должно стать наукой для всех современных тиранов и захватчиков.

В этот день мы обращаемся ко всем гражданам в странах свободного мира с напоминанием и предостережением: нельзя заигрывать с агрессором. Зло можно победить только в решительном единстве всех демократических наций.

Мы вышли из плена чужих мифов. Мы – не осколок империи. Мы – нация, которая борется за свободу. И творит свою победу. Помним и побеждаем! Слава Украине! Героям слава!"

Председатель Госпогранслужбы генерал-лейтенант Сергей Дейнеко напомнил, что 8 мая – это день памяти по погибшим и жертвам той кровавой войны, очередная годовщина напоминания совершенных военных преступлений и последствий преступлений против человечности.

Далее цитируем:

"Вторая мировая началась в результате договоренностей двух тоталитарных режимов. И сегодня, искажая исторические события, Россия пытается монополизировать Победу, замалчивая роль других государств и народов в этой борьбе. Кроме этого, Россия пытается любой ценой оправдать нападение на нашу страну. Фактически Россия превратилась в наследницу нацизма, продуцируя свой р*шизм. Она больше волнуется за парад, ради которого готова убивать мирных украинцев.

Вместе со всем цивилизованным миром украинцы склоняют головы в память о каждом, кто стал жертвой войны, кто приближал мир.

С Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне! Слава Украине!"

По словам начальника Главного управления разведки МО Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова, многие аспекты Второй мировой еще до сих пор всесторонне не осмыслены. Впрочем, уроком точно является то, что свободный мир способна спасти только глобальная сплоченность.

Далее цитируем:

"Ведь когда нормальные люди в своих странах на разных языках говорят: "Никогда снова", – на России царит милитаристский шабаш, снова и снова звучат приказы для продолжения преступной войны и оккупации.

Солидарность с Украиной, помощь нашим Силам безопасности и обороны и системное давление на государство-агрессора Россию сейчас – это лучшая инвестиция в свободную, сильную и безопасную Европу, в мир, где достоинство, свобода и уважение к человеку, а также счастливое детство наших детей – надежно защищены.

Верю в то, что результаты смелой вооруженной борьбы Украины со злом, которую сейчас ведут лучшие сыновья и дочери нашей нации, а также тысячи иностранных добровольцев, не будут потеряны. Наша долгая память и незапятнанное знание о Второй мировой войне помогают нам в защите демократии, правды и свободы, прав человека, а еще – в установлении справедливого возмездия за агрессию и военные преступления, совершенные Россией.

Победили нацизм – одолеем и р*шизм. Слава Украине и ее воинам!"

Служба безопасности Украины призвала вспомнить тех, кто погиб в самой кровавой войне ХХ века. Сквозь ад Второй мировой – фронты, оккупацию, репрессии и потери –прошли миллионы украинцев. Их жертвенность и мужество стали частью общей борьбы против зла, которое стремилось поработить мир.

Но, как отметили в СБУ, зло не исчезло. Оно изменило форму, флаги и лозунги. И сегодня украинцы снова отстаивают и свою свободу, и общечеловеческие ценности. На нашей стороне правда и сила тех, кто побеждал до нас.

"Пусть эта память укрепляет нашу волю и вдохновляет бороться дальше!" – пожелали представители СБУ.

Дополняется...