5 минут на пациента, взятки и минимум комфорта: какой была "бесплатная" медицина в СССР

Елена Былим
В Советском Союзе визит к врачу не требовал прямых финансовых затрат, ведь медицина официально была бесплатной. Не было необходимости в медицинских полисах, сложных анкетах или онлайн-записях.

Однако, эта мнимая доступность часто маскировала многочисленные проблемы, с которыми сталкивались обычные граждане. Вместо комфортного сервиса пациентов ожидали огромные очереди, минимальное время на прием и бюрократические преграды.

Несмотря на то, что врачи были везде — в школах, детсадах, на заводах — система в целом работала по принципу, где количество ставилось выше качества, а человеческий фактор часто уступал бюрократии.

Система здравоохранения СССР была построена на принципах, кардинально отличавшихся от западных. Все решения принимались централизованно, а врачи полностью подчинялись государству. Процесс посещения поликлиники был настоящим испытанием: сначала нужно было отстоять очередь в гардероб, поскольку считалось, что верхняя одежда является разносчиком микробов. Затем пациент сталкивался с регистратурой, где получить талон на прием было отдельным квестом. Дозвониться туда было почти невозможно, поэтому приходилось приходить рано утром и стоять в очереди, надеясь на удачу.

Прием у врача за 5 минут

Сами врачебные кабинеты были далеки от современных стандартов комфорта. Обычно они состояли из минимума мебели: одного стола, стула и кушетки. На прием одного пациента выделялось всего 5-10 минут, в течение которых врач успевал провести осмотр, дать рекомендации и выписать рецепт. Параллельно медсестра заполняла множество бумажных карточек и журналов. После приема пациент отправлялся в аптеку, где его ждал скромный ассортимент, преимущественно состоящий из отечественных препаратов.

Несмотря на недостатки, советская медицина имела и свои достижения. Главный акцент делался на профилактике заболеваний. Массовая вакцинация детей в школах и взрослых на рабочих местах позволила успешно бороться со многими болезнями и снизить детскую смертность. Однако, параллельно с этим, существовала проблема низкого качества медицинского образования, поскольку в определенные периоды количество специалистов было важнее их квалификации.

Коррупция в советской медицине

Низкие зарплаты медработников привели к тому, что взяточничество стало повседневной реальностью. "Бесплатная" медицина оказалась платной, но вместо официальных платежей пациенты привыкли "заносить что-то хорошему человеку".

При этом отказ врача от такого подарка часто воспринимался как признак его некомпетентности. Взятки были обычной практикой во всех сферах, от стоматологии до роддомов, но они не открывали доступ к качественному лечению, а лишь к несколько лучшему отношению.

Советская медицина часто развивалась в условиях геополитической изоляции, что привело к использованию устаревших методов и оборудования. В стоматологии, например, использовали бормашины, которые на Западе уже не применяли с 1930-х годов.

Кроме того, в СССР существовали собственные "диагнозы", такие как "вегетососудистая дистония" и "остеохондроз", которые не были признаны мировым медицинским сообществом. Это также касается и сомнительных методов аппаратной физиотерапии.

Медицина для номенклатуры в СССР

Качество медицинских услуг для партийных функционеров значительно отличалось. Они обслуживались в ведомственных поликлиниках и больницах, где уровень сервиса и обеспечения был на порядок выше. Эти учреждения имели собственную, часто бессмысленную, но функционирующую систему снабжения, что еще больше подчеркивало классовое разделение в "равном" обществе.

Наследие советской медицины до сих пор влияет на отношение людей к здравоохранению. Недоверие к врачам, привычка к "самолечению" и вера в непроверенные методы остаются распространенными явлениями. Многие до сих пор с ностальгией вспоминают "бесплатную" советскую медицину, игнорируя ее многочисленные системные недостатки. Тем не менее в этой системе можно отметить один положительный аспект: она стремилась быть доступной для всех, хотя и не всегда могла обеспечить качественное и эффективное лечение.

