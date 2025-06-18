'40 добрых дел': как одна инициатива может поддержать десятки людей во время войны

Для поддержки украинцев, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны, основатель и владелец медиагруппы "Труха Украина" Максим Лавриненко начал личную инициативу "40 добрых дел".

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В рамках проекта, который стартовал в мае в день его сорокалетия, Максим оказал помощь детям и взрослым из разных регионов Украины. Сосредоточился на тех, кто пережил оккупацию, имеет инвалидность или был вынужден покинуть родной дом.

"Каждое доброе дело дает возможность поддержать человека в сложный момент. Помочь ему почувствовать, что он не остался один на один со своими трудностями. С такой мыслью я начинал инициативу "40 добрых дел"", – рассказывает Лавриненко.

Первым шагом стало осуществление мечты детей, которые обратились через Международный центр поддержки для мам и детей "Город добра". Максим получил более двух десятков писем с просьбами об очень личных вещах, важных именно для этих детей. После реализации их желаний родители присылали фото, на которых было видно искреннюю радость и благодарность.

"Было так трогательно видеть, как радостно они улыбаются. Я чувствовал, что это действительно для них важно", – вспоминает Максим.

Впоследствии поддержку получили семьи из Одессы, где родители или дети имеют инвалидность. По словам основателя "Трухи", в каждой из этих семей взрослые ежедневно делают все возможное, чтобы дать детям шанс на полную жизнь даже во времена войны.

"Я очень рада и благодарна за помощь. Для нас это невероятный и очень нужный подарок", – делится одна из женщин, которая получила поддержку.

Помощь поступила семьям, которые были вынужденно перемещены из Донецкой области в Днепропетровскую. Среди них: одинокие матери, пожилые люди, лица с инвалидностью. Все они пережили потери и вынуждены начинать свою жизнь с нуля.

А еще Максим присоединился к осуществлению мечты детей, которые пережили оккупацию. Эти дети прошли через допросы и избиения, годами ждали родителей из плена или оказались в чужой семье и смогли вернуться в Украину. Их просьбы были скромными, но имели глубокое значение.

"Им было нужно не так много: что-то, что дало бы ощущение спокойствия и стабильности. Мы с командой закрыли эти потребности, но вещи – не главное. Мне было важно передать им поддержку, уважение и надежду на лучшее", – говорит Лавриненко.

Всего за время проекта помощь получили более 40 детей и взрослых. Каждый случай был уникальным, и для всех были найдены решения, которые соответствовали запросам.

"Инициатива "40 добрых дел" завершена как проект, но я не планирую останавливаться. Помощь продолжается и впереди много работы", – подытоживает Максим.