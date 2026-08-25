4 года борьбы за здоровье: как Фонд Рината Ахметова помогает в реабилитации защитнику Украины Виталию Шумею

Сегодня, 25 августа, исполнилось четыре года со дня, когда командир зенитно-ракетного комплекса Виталий Шумей получил тяжелую минно-взрывную травму под Авдеевкой. Несмотря на пессимистичные прогнозы, сегодня защитник демонстрирует впечатляющий прогресс: к нему возвращается речь, восстанавливаются память и подвижность конечностей, а также улучшается зрение.

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"Мы уже начинаем разговаривать, он начинает самостоятельно стоять во время вертикализации, и его память уже восстанавливается, руки и ноги начали работать, он уже может их подтягивать. С ним постоянно занимаются физиотерапевты, массажисты. Еще немного – и он уже сможет стоять. Пока что есть проблема с глазами. Недавно мы были во Львове – помог Фонд Рината Ахметова. Там прошли обследования, нам назначили лекарства, и мы сейчас их принимаем. И он уже различает, когда день, а когда ночь. Я очень благодарен за то, что нас постоянно поддерживают", – говорит Сергей Федорович, отец Виталия.

За четыре года после ранения Виталий прошел чрезвычайно сложный путь реабилитации. Сначала с лечением за рубежом ему помог футбольный клуб "Шахтер", впоследствии к восстановлению зрения присоединился Фонд Рината Ахметова. К 38-летию основатель Фонда подарил защитнику дом, где тот может восстанавливаться после длительного лечения. Сегодня благодаря ежедневным занятиям и поддержке специалистов Виталий уже уверенно улучшает своё состояние.

"Мы рады видеть прогресс защитника. Реабилитация остается длительным и поэтапным процессом, в котором важны не только медицинские процедуры, но и регулярные занятия, а также психологическая поддержка. Сегодня каждый его результат – от улучшения подвижности до возможности самостоятельно стоять – является важным шагом к большей самостоятельности и возвращению к активной жизни", – отмечает Ксения Сухова, генеральный директор Фонда.

Фонд Рината Ахметова также поздравил защитника с Днем Независимости Украины. В гости к Виталию пришел Михаил Чапля – защитник Мариуполя и тренер по посттравматическому росту общественной организации "Сердце Азовстали". Он собственноручно приготовил в своей львовской бургерной символический "Пирог Независимости", который стал особенным подарком защитнику к национальному празднику.

"Я лично пек этот пирог до третьего часа ночи. Я очень рад, что у Виталия восстановление проходит в очень позитивном ключе, что он уже даже шутит. Я слежу за историей семьи Шумеев. Она вдохновляет людей не забывать о человечности", – говорит Михаил Чапля.

Для Михаила эта встреча имела особое значение. Пройдя через бои и собственное восстановление, он хорошо знает цену взаимной поддержки и единства. Виталию он пожелал сил, выдержки и веры в лучшее.

В Фонде Рината Ахметова отмечают, что и в дальнейшем будут поддерживать связь с семьёй Шумеев. Для благотворительной организации важно быть в курсе прогресса Виталия, знать об актуальных потребностях семьи и, по возможности, оперативно помогать в решении вопросов, связанных с его дальнейшим восстановлением. Ведь история Виталия Шумея – это пример мужества, несокрушимости и силы духа, а его путь к выздоровлению продолжает вдохновлять украинцев не терять веру даже в самые сложные времена.