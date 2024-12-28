Первая и главная для нас всех дата Рождества Христова — безусловно, 25 декабря.

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Вторая дата — ночь с 31 декабря на 1 января. Ведь Новый год это всегда очередной год НАШЕЙ ЭРЫ, то есть очередной год именно ОТ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА. Это уже не целые сутки, это именно момент смены дат в 24/0.

Третья дата — 7 января. Этот день отмечают как Рождества принципиальные "юлианцы", живущие, к примеру, в Молдове, Северной Македонии и Черногории, а также представители некоторых малограмотных и/или диких географических образований. У нас этот день иногда называют "старым Рождеством".

И четвёртая дата — ночь с 13 на 14 января. Это "старый Новый год", когда в момент 24/0 те самые "принципиальные юлианцы" (а кто-то — просто по традиции) отмечают с почти двухнедельным опозданием переход на очередной год Н.э., то есть от Р.Х.

А теперь — собственно о то ли совпадении, то ли чуде, то ли Чуде. Первая их этих дат от второй, вторая от третьей и третья от четвёртой отличаются на один и тот же промежуток времени — 6 суток.

Именно столько отделяет последний миг 25 декабря от 24/0 новогодней ночи (26, 27, 28, 29, 30, 31), новогодние 24/0 от первого мгновенья 7 января (1, 2, 3, 4, 5, 6), последний миг 7 января от 24/0 "старой" новогодней ночи (8, 9, 10, 11, 12, 13).

Всегда ли так бывает? Нет. Только когда юлианско-григорианская разница составляет 13 суток. В 2000-м году она не изменилась, ибо он, хоть и заканчивается на два нуля, имеет первые две цифры, делящиеся на 4 без остатка, так что он всё равно високосный, а ближайшие годы изменения этой разницы — невисокосные (ибо с двумя нулями) 1900-й и 2100-й.

Так что такое совпадение/чудо/Чудо имеет началом ночь с зимы на весну (когда должно было бы быть, но нет 29 февраля) 1900-го года, а концом — ночь с зимы на весну 2100-го года.

Именно в эти уникальные — день в день, а точнее ночь в ночь — 200 лет (между 24/0 с зимы на весну в 1900-м и в 2100-м) все даты Рождества отличаются на один и тот же шестидневный/шестисуточный промежуток.

В уникальное время живём.