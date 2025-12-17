3 яких причин ТЦК може скасувати відстрочку від мобілізації: детальне пояснення

В Україні під час воєнного стану відстрочка від призову не є безумовною гарантією захисту від мобілізації. Її можуть скасувати достроково, якщо підстава для надання втратила чинність або змінилися обставини, що підтверджуються державними реєстрами.

Видео дня

Про це в коментарі для ЗМІ повідомила адвокатка АБ Романа Сацика Марія Ганіна. Рішення про продовження або скасування відстрочки ухвалюється після перевірки актуальності даних у державних реєстрах.

Під час загальної мобілізації рішення про надання або скасування відстрочки ухвалюють відповідні комісії Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За словами адвокатки, ТЦК та СП мають законні повноваження достроково припинити дію відстрочки, якщо зникла або змінилася підстава, на якій її було оформлено.

Восени 2025 року в Україні запровадили механізм автоматичного продовження більшості раніше виданих відстрочок. Він працює за умови, що дані в реєстрах залишаються актуальними. Якщо, наприклад, інвалідність одного з батьків не скасована і строк її дії не завершився, система, як правило, не потребує повторного звернення до ТЦК. Водночас у разі завершення або анулювання такої підстави територіальний центр може відмовити в продовженні відстрочки після перевірки даних.

Марія Ганіна звернула увагу, що хоча найчастіше відстрочку надають на весь період воєнного стану, у практиці трапляються випадки, коли її обмежують строком дії конкретної підстави. Зокрема, якщо в реєстрах зазначено, що інвалідність діє лише місяць, відстрочку можуть оформити саме на цей період, а не на стандартні три місяці. Аналогічний підхід застосовують і до багатодітних батьків, коли старшій дитині невдовзі виповнюється 18 років.

Окремо адвокатка наголосила, що бронювання від мобілізації можуть скасувати практично миттєво, якщо підприємство втрачає статус критично важливого. Таке правило діє вже не перший рік і, за її словами, залишатиметься актуальним надалі. Схожа ситуація й з освітніми відстрочками: після завершення навчання заклад освіти може одразу поінформувати ТЦК та СП, що підстави для подальшого звільнення від призову більше немає.

Таким чином, наявність відстрочки не означає, що її дія гарантована до кінця воєнного стану, адже ключовим фактором залишається актуальність підстав, на яких вона була надана.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, в Україні триває воєнний стан та мобілізація. На відстрочку можуть претендувати зокрема громадяни, які мають проблеми з колінами. Водночас ключовим фактором є потреба в лікуванні або реабілітації, що визначається медичними фахівцями. За словами юриста Юрія Айвазяна визнання тимчасової непридатності залежить від рівня травми та тривалості лікування. Таке рішення належить виключно до повноважень військово-лікарської комісії (ВЛК).

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!