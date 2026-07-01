20-й реабилитационный центр для раненых: Пинчуки расширяют сеть RECOVERY

В Киевской области начал работу инновационный реабилитационный центр для раненых военных, входящий в национальную сеть RECOVERY. Проект был основан Виктором и Еленой Пинчуками в целях поддержки Сил безопасности и обороны Украины.

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Проект RECOVERY – пример успешного партнерства между частным сектором и государством, когда благотворители создают инновационные реабилитационные центры на базе государственных медицинских учреждений. Новый центр RECOVERY будет работать на базе одного из ведомственных медицинских учреждений. Ежегодно здесь 500 защитников и защитниц Украины смогут бесплатно получать качественную, научно обоснованную и современную реабилитационную помощь.

Во время открытия нового центра основатель проекта RECOVERY Виктор Пинчук отметил:

"Ветераны – это наши герои и героини. Они молодые, современные, сильные лидеры. Именно благодаря им существует и будет существовать наше государство, его независимость и суверенитет. Благодаря им у Украины есть свое европейское будущее. На несколько поколений вперед забота о ветеранах должна стать одним из главных приоритетов государства. Они должны быть неотъемлемой частью общества, пользоваться глубоким уважением, а каждый должен осознавать: именно благодаря им существует наша страна.

Поэтому всё, что связано с поддержкой ветеранов, должно быть безусловным приоритетом. Реабилитация, к сожалению, будет длиться годами: кто-то полностью восстановится после травмы, а для кого-то она станет делом всей жизни. Именно поэтому современные реабилитационные центры и высококвалифицированные специалисты будут нужны и сегодня, и завтра, и в будущем".

В центре RECOVERY оборудовано помещение для приема и осмотра пациентов, проведения процедур физической терапии, лазерной терапии и массажа. Отдельно создана основная реабилитационная зона с большим залом физической терапии, кабинетами эрготерапии, индивидуальных занятий, логопедической терапии и помещениями для работы специалистов мультидисциплинарной команды.

За счет средств проекта RECOVERY центр оснащен современным оборудованием, позволяющим работать с различными функциональными нарушениями, в частности после огнестрельных ранений и минно-взрывных травм. Оборудование помогает восстанавливать походку, функции верхних и нижних конечностей, равновесие, координацию, подвижность суставов и мышечную силу. Кабинеты физической реабилитации оснащены оборудованием с виртуальной реальностью, которое обеспечивает обратную связь с пациентом.

Стационарное отделение центра RECOVERY рассчитано на 23 койки. Для пациентов оборудовано девять палат: семь трёхместных, одна одноместная и одна семейная. Все палаты имеют инклюзивные санузлы с душем и оснащены электрическими функциональными кроватями и мебелью для комфортного пребывания. В центре также работает круглосуточный пост медицинской сестры, оборудованы манипуляционная, перевязочная и осмотровая комнаты.

В центре RECOVERY сформированы две мультидисциплинарные реабилитационные команды. В их состав входят врачи физической и реабилитационной медицины, физиотерапевты, ассистенты физиотерапевтов, эрготерапевт и его ассистент, медицинские сестры по реабилитации, а также врачи-терапевты, неврологи и кардиологи. Специалисты центра повышают профессиональную квалификацию, проходят стажировки и обучение на образовательных платформах и внедряют современные подходы к реабилитации.

"В физической реабилитации чрезвычайно важно, чтобы в центре внимания был именно пациент – его состояние, потребности, цели и путь восстановления. Когда профессиональная команда работает вокруг человека, а не только вокруг диагноза или травмы, реабилитация становится быстрее, эффективнее и качественнее. Для нас важно не просто восстановить функции, а построить доверие и взаимопонимание между пациентом и командой. Именно это даёт человеку чувство безопасности, мотивацию двигаться дальше и реальный результат в восстановлении", – Ольга Свист, руководитель направления физической реабилитации.

На сегодняшний день в Украине работают 20 реабилитационных центров RECOVERY, которые предоставляют бесплатные услуги военнослужащим. Они функционируют в Виннице, Днепропетровской области (три учреждения), Киеве (два учреждения) и Киевской области (три учреждения), Луцке, Львове, Одессе (два учреждения), Полтаве, Ровно, Тернополе, Хмельницком, Черкассах, Черновцах и Чернигове. В целом реабилитационную помощь в центрах национальной сети RECOVERY уже получили более 48 000 пациентов.