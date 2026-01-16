17 глав городских громад уволились в связи с давлением Генпрокуратуры

На Херсонщине обостряется управленческий кризис. По меньшей мере 17 руководителей городских громад оставили должности на фоне системного давления со стороны органов прокуратуры.

Об этом заявил исполняющий обязанности председателя Херсонского регионального отделения Ассоциации городов Украины Новокаховский городской голова Владимир Коваленко.

"Большинство громад возглавляются военными администрациями. Ситуация там сложная. Сам председатель ОВА Александр Прокудин отмечал, что работа муниципалитетов фактически становится невозможной. Я не могу назвать точную цифру увольнений. Эта информация из общения с нашим директором. Но из публичной информации известно как минимум о 17 людях", – отметил Коваленко.

Давление прокуратуры приводит к остановке ключевых процессов – оказания помощи населению, строительства укрытий, восстановления объектов инфраструктуры. Именно эти направления сегодня являются приоритетными для прифронтовых громад, однако реализация проектов блокируется еще до фактического начала работ.

"Никто не выступает против проверок, если есть нарушения – это одна ситуация. Но все это происходит на стадии проектирования или объявления тендеров, и каждое решение сразу ставится под сомнение, это блокирует работу", – объясняет Коваленко.

На массовость увольнений и критичность ситуации также обратила внимание Ассоциация городов Украины, заявив о системном характере проблемы:

"С 24 февраля 2022 года громады стоят перед выбором: ждать изменений законодательства от парламента и правительства или защищать страну, спасать жителей громад. Все действия коммунальных органов и предприятий, направленные на спасение людей, регистрируются уголовные производства, даже вопреки ст. 2 Закона Украины "О прокуратуре"", – говорится в позиции АГУ.

О давлении органов прокуратуры на местное самоуправление правление Ассоциации городов Украины обратилась к президенту с открытым письмом. В АГУ считают, что необходима четкая общая позиция относительно важности работы органов местного самоуправления и недопустимости давления на них.