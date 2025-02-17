130 тысяч историй о войне гражданских украинцев собрал Музей 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собрал уже 130 тысяч историй украинцев. Это самая большая в мире коллекция историй мирных, пострадавших от войны России против Украины, с 2014 года и по сей день. Работа по сбору показаний продолжается. Ознакомиться с историями можно здесь.

Видео дня

Свои истории Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова доверили люди разных профессий и поколений: дети и взрослые, артисты, художники, спортсмены, врачи и ученые. Их рассказы являются важным источником правды о войне и доказательствами будущих судебных процессов против страны-агрессора.

Полномасштабное вторжение России кардинально изменило работу Музея. Если до 2022 истории поступали преимущественно от жителей Луганской и Донецкой областей, то теперь война оставила свой след в судьбах всех украинцев. Количество собранных рассказов выросло в разы. Также Музей начал публиковать дневники войны, которые вели жители Украины во время осады, оккупации и обстрелов.

"После 2022 года очень много людей, к сожалению, приобрели новый ужасный опыт. Многие стали дважды переселенцем. Люди хотели выговориться. Появились ужасные истории, которых раньше в Музее почти не было — истории выживания в аду Мариуполя, истории похищения детей из Украины, много историй пыток, плена, массовых смертей целыми семьями, целыми многоэтажками", — рассказывает Ольга Гук, главная редактор Музея "Голоса Мирных" Фонда Рина.

С учетом этого опыта Музей стал уделять еще большее внимание психологической поддержке. Регулярно проводятся вебинары и публикуются советы опытных психологов, помогающих взрослым и детям прорабатывать травму войны. Также для безопасности авторов введена возможность анонимной публикации историй. Важно, что сам процесс повествования часто оказывает терапевтический эффект. Интервью становится для человека возможностью выговориться, осмыслить пережитое и найти внутренний ресурс для движения вперед.

Чтобы рассказать свою историю Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, выберите один из двух способов:

– Заполните форму на портале Музея: https://civilvoicesmuseum.org

– В рабочее время позвоните на горячую линию по номеру 0 (800) 509 001.