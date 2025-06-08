13-летняя девочка из Сум сама выбралась из-под завалов и спасла папу: история юной героини. Видео

Во время российского удара по многоэтажке в Сумах 30 января этого года под завалами дома оказалась целая семья 13-летней Арины Журбы. Сама девочка смогла не только выбраться наружу, но и откопать из-под кучи кирпичей и обломков строительных конструкций своего отца и старшего брата.

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Отцу Арина смогла помочь выбраться, а ее брата Дениса вытащили уже спасатели: девочка не смогла поднять бетонную плиту, которой придавило парня, через несколько дней он умер в больнице. Историю мужественной девочки, ставшей лауреатом благотворительной акции "Дети-герои", рассказали в Министерстве внутренних дел.

В тот день, 30 января, когда российский дрон влетел в многоэтажку в Сумах, убив 11 и ранив 14 человек, 13-летняя Арина была дома с папой и старшим братом. Оба, вспоминает девочка, как раз дремали: папа в спальне, а брат Денис - на диване в гостиной. Сама же Арина не спала - и заблаговременно услышала звук двигателя "Шахеда". Однако не успела ничего сделать.

Когда девочка очнулась - в воздухе в изуродованной квартире (дрон влетел в дом на уровне 6 этажа, где и жила семья) стояла густая пыль. Выбравшись из-под упавшего на нее кирпича, Арина побежала в спальню к отцу. Она звала папу, однако не получала ответа. Тогда, определив место, где, по ее мнению, когда-то стояла кровать, Арина начала отбрасывать строительный мусор.

Отца девочка таки нашла. Едва придя в себя и еще не до конца освободившись из-под завалов, мужчина попросил дочь помочь брату. И Арина побежала в бывшую гостиную, выкрикивая его имя - и не слыша ответа.

Под грудами кирпичей и пыли ей удалось найти Дениса. Он, вспоминает девочка, стонал и просил о помощи. Однако из-за того, что тело парня зажала плита перекрытия, упавшая прямо на него, извлечь брата девочка не смогла. Его впоследствии деблокировали спасатели, работавшие на месте удара, разбирая завалы и ища выживших и тех, кого убила Россия в течение 19 часов. И Денис спасателей дождался: сестра расчистила его лицо, в надежде, что так парню будет хоть немного легче дышать.

Впрочем, прожил Денис после спасения недолго: 2 февраля в больнице его сердце остановилось. Он стал 11 жертвой того страшного удара войск РФ.

Арина, которая даже погружаясь в воспоминания о том страшном дне, находит в себе силы улыбаться - вспоминая о брате, не может сдержать слез.

"Он был для меня самым близким и лучшим человеком. Очень жаль, что он ушел от меня..." - признается девочка.

Сейчас Арина вместе с мамой и папой живут в новом доме - неподалеку от дома, который разрушил российский "Шахед". Девочка понимает, что вернуть ей брата не под силу никому. Поэтому когда ее спрашивают о ее самой большой мечте - просто говорит: жить мирно, спокойно, и всегда оставаться вместе.

Напомним, 3 июня 2025 года в 09:18 оккупанты обстреляли город Сумы из РСЗО. Они попали в машины, которые ехали в центре города. Также под ударом оказались окраины облцентра.

По состоянию на 11:30 того же дня, по данным Офиса генерального прокурора Украины, было известно о трех погибших. Более 20 человек ранены, среди них есть дети.

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