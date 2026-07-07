11 лет заботы: проект "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" помогает детям вновь почувствовать детство

Еще в 2015 году стало ясно: дети, живущие в зоне вооруженного конфликта, остро нуждаются в помощи. Война оставляет шрамы в сердцах самых маленьких украинцев. Уже 11 лет подряд проект "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" исцеляет эти травмы – возвращает детям детство, веру в будущее и вдохновляет.

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Сегодня проект работает как всесезонная масштабная инициатива, важной частью которой является "Блогер-кемп". Сюда приезжают дети, пережившие самые тяжелые испытания: депортацию, оккупацию, потерю родителей и обстрелы. Благодаря творчеству, арт-терапии и освоению цифровых профессий они учатся не зацикливаться на пережитом, а снова уверенно и с верой смотреть в будущее.

"Мне в Кемпе очень нравится. Здесь хорошие психологи, они помогают нам раскрываться и не бояться говорить на камеру. На занятиях по психологии мы рисуем, чтобы развивать свое воображение. Здесь всегда получаешь хорошие эмоции. Я буду скучать по Кемпу, но привезу домой радостные эмоции", – говорит 12-летняя Валерия из Николаевской области.

В Кемпе подростки не просто отдыхают – они находят единомышленников, осваивают цифровые профессии и навыки блогерства под руководством опытных наставников. Программа лагеря всегда активная и насыщенная – для детей организуют квесты, творческие мастер-классы, спортивные мероприятия и арт-терапию.

"Мне нравится, что здесь очень дружеская атмосфера, есть психологи, которые могут помочь справиться с трудностями, с ними можно поговорить. Здесь вообще как-то чувствуешь себя по-другому. Здесь солнечно и спокойно", – рассказывает 16-летняя Влада из Харькова.

Специалисты проекта, прошедшие специальное обучение по программе "Травма войны", отмечают: самая важная задача лагеря – вернуть ребенку чувство безопасности, вдохновить его развиваться и строить будущее в Украине.

"Здесь они могут быть просто детьми, мы можем их так вдохновить, мотивировать, восстановить и вернуть им веру в себя. Мы не делаем акцент на трудностях, на горе, на том, что пришлось пережить. Делаем акцент на ресурсах, на собственных силах, на позитивном мышлении. Ведь когда мы умеем видеть красоту вокруг каждый день – это и есть качество жизни. Поэтому очень хочется этим делиться", – объясняет психолог Фонда Нина Кущенко.

Помимо работы с профессионалами, терапевтический эффект дают и встречи с известными людьми, которые приезжают поддержать участников лагеря. Своим опытом работы с детьми в разное время делились певицы Злата Огневич и Светлана Тарабарова, ведущий Алексей Суханов, актриса Ирина Кудашова, а также создатели мультфильма "Мавка. Лесная песня" Олег Маламуж и Ярослав Войцешек, певцы Alekseev и Khayat. Они показывают детям самое главное: мир велик, открыт и ждет их талантов.

"Блогер Кемп" – это мероприятие, которое помогает украинской молодежи поверить в собственные силы, отдохнуть и оздоровиться на свежем воздухе, познакомиться с новыми друзьями и с уверенностью смотреть в собственное будущее и будущее своей страны, несмотря на вызовы сегодняшнего дня.

Благодаря программе "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" уже более 5 тысяч детей из разных уголков страны получили возможность восстановить силы, обрести надежду и получить новые впечатления. За годы деятельности Фонда поддержку получили более 6 миллионов детей Украины.