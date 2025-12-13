На Уране обнаружили экстремальные уровни радиации: ученые назвали причину

Чрезвычайно интенсивные радиационные пояса Урана, которые ученые зафиксировали в 1986 году, могут быть не постоянными. Считалось, что это свойство этого газового гиганта Солнечной системы, однако объяснить это свойство ученые не могли. Теперь появилась гипотеза, что указанные радиационные пояса планеты – кратковременное явление, следствие сверхмощной Солнечной бури.

Видео дня

Эта буря произошла как раз во время пролета "Вояджера-2" рядом с Ураном в 1986 году – единственного приближения космического аппарата Земли к этой планете. По крайней мере, так считает группа исследователей во главе с профессором Робертом Алленом из из Юго-западного Университета (Техас, США).

Загадка Урана

Да, возле Урана был лишь один космический аппарат, и был лишь один раз. "Вояджер-2" не зафиксировал никаких Солнечных бурь, однако он и не был на это настроен.

Но если действительно во время его пребывания возле Урана произошел мощный корональный выброс на Солнце(причина магнитных бурь и, соответственно, усиления солнечного ветра), то загадка Урана превращается из непонятного физического явления в привычный процесс.

Что говорят ученые

Известно, что "Вояджер-2" приблизился к Урану, когда ось вращения этой планеты была направлена почти в сторону Солнца. Это и "создало необычные условия, которые, вероятно, усилили реакцию атмосферы Урана на солнечный ветер".

Почему это предположение сделано только сейчас, а не в 1986 году? Профессор Роберт Аллен объясняет это довольно просто – по его словам, "наука прошла долгий путь со времен пролета "Вояджера-2".

Возможно, "сильная волновая активность на Уране, которую вызвала магнитная буря, не только рассеивала электроны атмосферы, но и "накачала" их до экстремальных энергий излучения, которые и зарегистрировал зонд", считают исследователи

Что известно об Уране

Уран – седьмая от Солнца большая планета Солнечной системы, принадлежащая к газовым гигантам. Диаметр Урана в 4 раза больше Земли, а его масса в 14,5 раза больше земной, что делает его третьей по диаметру и четвертой по массе планетой Солнечной системы. Как и другие газовые гиганты, Уран имеет систему колец и магнитосферу, но последняя не такая, как на Земле и магнитные полюса меняются с каждым оборотом планеты.

Кроме того, вокруг Урана вращаются 27 спутников.

В отличие от других газовых гигантов Сатурна и Юпитера, которые состоят преимущественно из водорода и гелия, в недрах Урана и похожего с ним Нептуна отсутствует металлический водород. Однако в них есть много высокотемпературных модификаций льда. По этой причине специалисты выделили эти две планеты в отдельную категорию "ледяных гигантов". В частности, недра Урана состоят в основном из льдов и горных пород.

Однако основу атмосферы Урана составляют водород и гелий. Интересно, что Уран имеет самую холодную планетарную атмосферу в Солнечной системе, с минимальной температурой в минус 224 градуса по Цельсию.

Как сообщал OBOZ.UA, также ученые раскрыли новые данные о продолжительности дня на Уране, обнаружив, что его сутки длятся на 28 секунд дольше, чем считалось ранее. Это открытие стало возможным благодаря высокоточным измерениям, осуществленным с космическим телескопом "Хаббл".

Кстати, эксперты уже планируют миссии на Уран, чтобы выяснить поведение планеты.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.