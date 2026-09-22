Жену премьера Испании будут судить за торговлю влиянием и хищение государственных ресурсов

Супруга премьер-министра Испании Педро Санчеса предстанет перед судом. Бегонию Гомес обвиняют в злоупотреблении влиянием и хищении государственных ресурсов. Сама она отрицает какие-либо правонарушения.

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Об этом пишет Politico. Дело основано на обвинениях в том, что Гомес использовала свои связи для продвижения по карьерной лестнице и соруководства программой в Мадридском университете Комплутенсе. Кроме того, по данным обвинения, она использовала государственные ресурсы и служащих в своих интересах.

В понедельник, 21 сентября, следственный судья Хуан Карлос Пейнадо вынес постановление о передаче дела Гомес и Кристины Альварес, ее помощницы в аппарате премьер-министра, в суд после того, как в июле Провинциальный суд Мадрида открыл для этого путь.

Дело Гомес теперь будет передано в суд высшей инстанции, который должен назначить дату слушания.

Hazte Oír, ультракатолическая организация, выступающая в роли частного обвинителя, требует для нее 13 лет лишения свободы. Между тем прокуратура Испании, утверждающая, что доказательства не свидетельствуют о совершении уголовного преступления, и сторона защиты требуют оправдания супруги премьера.

Адвокат Гомес Хайме Кампанер утверждает, что обвинительное заключение Hazte Oír содержит "серьезные технические недостатки", которые противоречат закону и на данном этапе являются "неисправимыми". Он призвал закрыть дело.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что не намерен досрочно прекращать свои полномочия или объявлять новые выборы, несмотря на требования оппозиции. Глава правительства подчеркнул, что действующий парламент будет работать весь предусмотренный Конституцией срок.

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