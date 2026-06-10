'Продолжайте свою коварную оппозицию': премьер Испании отказался уйти в отставку и объявить досрочные выборы

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что не намерен досрочно прекращать свои полномочия или объявлять новые выборы, несмотря на требования оппозиции. Глава правительства подчеркнул, что действующий парламент будет работать весь предусмотренный Конституцией срок.

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Такое заявление Педро Санчес сделал во время вопросов к правительству в парламенте Испании. Об этом сообщает EFE .

Во время заседания Конгресса депутатов Санчес вступил в острый спор с лидером оппозиционной Народной партии Альберто Нуньесом Фейхоо. Они обменялись взаимными обвинениями и оскорблениями, в частности относительно коррупции.

Санчес отверг требования оппозиции

Лидер Народной партии призвал премьера уйти в отставку, обвинив его в политической ответственности за скандал вокруг "дела Лейре". Он заявил, что если Санчес знал о возможных нарушениях, то должен покинуть пост из-за коррупции, а если не знал – из-за некомпетентности.

Фейхоо обвинил премьера в "государственных преступлениях" и назвал его правительство "маленьким гестапо".

В ответ глава правительства сказал, что признает свои ошибки, но никогда не смирится со "степенью лицемерия" оппозиции, и напомнил о многочисленных коррупционных скандалах, которые ранее сопровождали саму Народную партию.

Педро Санчес отметил, что будет придерживаться сроков, определенных Конституцией, поэтому не планирует объявлять выборы раньше следующего года.

"Продолжайте свою коварную оппозицию, продолжайте свои маневры сколько угодно, потому что мы будем продолжать править столько лет, сколько пожелает испанский народ", – заявил Санчес.

Также он обвинил Фейхоо в отсутствии собственной политической позиции, заявив, что тот является лишь "голосом своих хозяев".

Скандал стал центральной темой политических дебатов

Расследование вокруг так называемого "дела Лейре" стало главной темой парламентского дня. Оппозиция использовала его для атак на правительство, тогда как министры призывали дождаться завершения следствия и соблюдать принцип презумпции невиновности.

Несмотря на рост политического давления, Педро Санчес четко дал понять, что не собирается менять свои планы. Таким образом правительство Испании рассчитывает продолжить работу до завершения действующего парламентского цикла, несмотря на критику оппозиции и сложные отношения с частью своих союзников.

Как сообщал OBOZ.UA, в Испании прошли обыски в офисе партии Педро Санчеса в рамках расследования дела о возможном незаконном финансировании этой политической силы и попытке влияния на судебные процессы против PSOE. Следователи считают, что речь идет о "систематической дестабилизации" расследований, которые затрагивали интересы власти и правящей партии.

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