Ждали 6 лет: Польша получила первые истребители F-35 пятого поколения. Фото и видео

Спустя 6 лет после подписания контракта в январе 2020 года, в Польшу прибыли первые три американских истребителя пятого поколения F-35A Lightning II. В польской армии боевые самолеты получили официальное название "Гусары" (Husarze).

Самолеты буду дислоцироваться на 32-й базе тактической авиации в городе Ласк. Об этом сообщили в Министерстве обороны Польши.

Польша стала сильнее и безопаснее

Выступая перед присутствующими, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул стратегическую значимость этого события. По его словам, после первых поставок истребителей пятого поколения F-35A Lightning II Польша теперь находится в большей безопасности.

"Это великий день для Польши, для наших Вооруженных сил, для авиации и для всех поляков. Первые три F-35 приземлились на 32-й базе тактической авиации в Ласке, которая отныне становится домом для наших "Гусар". С сегодняшнего дня Польша в большей безопасности, она стала сильнее. С сегодняшнего дня польские F-35 будут стоять на страже нашего неба", – заявил Косиняк-Камыш.

Министр отметил, что прибытие самолетов стало результатом многолетней работы огромного количества людей, включая пилотов, наземный персонал, администрацию и предыдущие составы министерства.

Глава оборонного ведомства также добавил, что интеграция F-35 – это сложный процесс, включающий масштабную инфраструктурную подготовку базы, закупку современного вооружения и непрерывное обучение персонала как в США, так и внутри страны.

Усиление восточного фланга НАТО

Заместитель министра Цезарий Томчик в своем выступлении связал появление новейших истребителей с общей безопасностью региона.

В свою очередь замминистра Павел Бейда добавил, что для полноценной работы истребителей пятого поколения оборонное ведомство дополнительно докупило необходимые пакеты современного вооружения, обеспечив преемственность в модернизации польской армии.

"История творится на наших глазах. Польша с сегодняшнего дня находится в большей безопасности. Одновременно это совпадает с новостями о прибытии в Польшу дополнительных американских военных", – подчеркнул он.

Всего в рамках масштабного соглашения Польша приобрела 32 многоцелевых истребителя F-35A. Помимо самих самолетов, контракт включает в себя: полный логистический пакет (запасные части, расходные материалы и наземное оборудование для обслуживания) с поддержкой до 2030 года; интегрированную ИТ-систему управления эксплуатацией; комплексный обучающий пакет для пилотов и техников, включая создание Интегрированного центра подготовки и передачу 8 современных авиасимуляторов.

