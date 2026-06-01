Заявил об 'обеспокоенности': Китай раскритиковал решение Японии направить военных в миссию НАТО по помощи Украине

В Китае выразили обеспокоенность из-за решения официального Токио направить персонал японских Сил самообороны в миссию НАТО по координации помощи Украине. Пекин призвал "быть осмотрительными" относительнопотенциального проявления "японского неомилитаризма".

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь. Его слова цитирует "Укринформ".

Китай не хочет милитаризации Японии

По словам чиновника, в Токио активно продвигают процесс ремилитаризации и расширяют географию своей военной деятельности.

"Призываем международное сообщество сохранять высокую бдительность в отношении проявлений нового японского милитаризма. Создание такой инфраструктуры под эгидой НАТО подрывает региональную стабильность и не соответствует статусу мирного государства, декларируемого Японией", – говорит Цзянь.

Чиновник добавил, что подобные шаги могут привести к участию Сил самообороны Японии в реальных боевых действиях, что противоречит декларированию Токио не участвовать в вооруженных конфликтах.

Что предшествовало

До этого в Минобороны Японии заявляли, что отправят четырех офицеров в Организацию НАТО по оказанию помощи и обучению в области безопасности для Украины (NSATU) в немецкий Висбаден. Ведомство координирует планирование и организацию доставки военной помощи Украине.

В Германию отправились двое офицеров Сухопутных сил самообороны, а также по одному офицеру от Воздушных и Морских сил самообороны. Они будут заниматься координацией поставок военной помощи, взаимодействием с партнерами и подготовкой украинских военнослужащих.

Напомним, ранее министр обороны Японии Шинджиро Койзуми ответил на обвинения Китая в "новом милитаризме". По его словам, подобные заявления со стороны страны, которая обладает огромным арсеналом ядерного оружия и стратегическими бомбардировщиками, в Токио считают лицемерными.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях стало известно, что Япония впервые выделила деньги на инициативу PURL для Украины. Речь идет о почти 14,7 миллиона долларов, которые пойдут на закупку нелетального оборудования.

