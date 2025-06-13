Застряла в пробке: женщина опоздала на свой самолет в Индии и чудом не погибла в авиакатастрофе. Фото

Жительница Лондона Бхуми Чаухан, которая должна была лететь рейсом Air India, потерпевшим авиакатастрофу в Индии 12 июня, рассказала о своей удаче. Она опоздала на посадку и это спасло ей жизнь.

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В четверг утром женщина направлялась в аэропорт в городе Ахмедабада, чтобы успеть на рейс AI-171, но из-за пробки добралась до места на 10 минут позже. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Чаухан рассказала, что, получив информацию об авиакатастрофе лишь через несколько минут после того, как ее вернули к выходам на посадку, она "сильно задрожала, и у нее начали подкашиваться ноги".

Самолет с 242 людьми на борту, направлявшийся в аэропорт "Гатвик" в Лондоне, разбился после взлета. В результате авиакатастрофы погибли 229 пассажиров и 12 членов экипажа.

Ужасные записи с камер видеонаблюдения свидетельствуют, что Boeing 787 Dreamliner начал стремительно сразу после того, как покинул взлетно-посадочную полосу Sardar Vallabhbhai Airport около 13:40 по местному времени. Менее чем через минуту пребывания в воздухе он упал и взорвался в густонаселенном районе Мегани.

Чаухан сказала, что ее "разум оцепенел" после того, как она узнала об инциденте еще до возвращения домой. Женщина посещала Индию в отпуске, пока ее муж оставался дома в Лондоне.

Известно, что единственный выживший в авиакатастрофе в Индии – это Вишваш Кумар Рамеш, который 20 лет прожил в Лондоне.

Как сообщал OBOZ.UA, за много лет в мире случилось много страшных авиакатастроф с сотнями погибших. Они стали одними из самых трагических событий в истории авиации.

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