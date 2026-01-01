Запускали фейерверки: в Германии из-за пиротехники погибли два подростка

В ночь на 1 января в немецком городе Билефельд из-за неправильного использования самодельных фейерверков погибли двое 18-летних юношей. Оба пострадавших получили смертельные травмы лица.

По данным Deutsche Welle, трагедии произошли в разных районах города и, по данным полиции, не связаны между собой. В прошлом году в новогоднюю ночь жертвами фейерверков в стране стали 5 человек.

Что известно о трагедиях

Первая трагедия в Билефельде произошла на детской площадке. Смерть одного из подростков констатировали непосредственно на месте происшествия. В то же время в другой части города юношу, который тоже пытался использовать самодельную пиротехнику, доставили в больницу. Однако, несмотря на усилия медиков, спасти парня не удалось.

По информации правоохранителей, причиной обеих трагедий стало неправильное обращение с пиротехническими изделиями.

В этот же день похожий инцидент произошел в городе Лейпциг. Там 16-летняя девушка при попытке поджечь петарду травмировала руку. Из-за взрыва она потеряла мизинец и часть безымянного пальца. В Deutsche Welle добавляют, что в клинику травматологии в берлинском районе Марцан обратились 25 пациентов с частично тяжелыми травмами рук, в частности с ампутациями пальцев или частей кисти. Среди пострадавших – 8 детей.

Заметим, что запуск пиротехники в Германии разрешен только 31 декабря и 1 января. Из-за этого ежегодно растет количество раненых и погибших.

