Запрет действовал 100 лет: в Париже разрешили купаться в Сене

В Париже (Франция) впервые с 1923 года разрешили купаться в реке Сена. В течение 100 лет купание здесь было под запретом из-за высокого уровня загрязнения воды, который мог вызвать заболевания у людей.

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Об этом сообщает BBC. В субботу утром, 5 июля, перед официальным открытием несколько десятков пловцов собрались и воспользовались случаем первыми окунуться в воду.

В Сене обустроены три специальные зоны для общественного купания: возле Эйфелевой башни, рядом с собором Нотр-Дам и на востоке Парижа. В каждой зоне есть раздевалки, душевые и пляжная мебель, которые позволяют комфортно разместиться до 300 человек.

До конца августа все три купальни будут работать бесплатно по графику, принимая посетителей в возрасте от 10 до 14 лет – в зависимости от локации.

На местах будут дежурить спасатели, которые будут следить за безопасностью. Сезонное открытие Сены для плавания стало важной частью наследия летней Олимпиады-2024 в Париже, во время которой в специально очищенных водах реки проходили соревнования по триатлону и заплывы на открытой воде.

Обещание разрешить купание в Сене впервые прозвучало еще в 1988 году от тогдашнего мэра Парижа и будущего президента Франции Жака Ширака. С тех пор продолжались усилия по очистке реки, которые за последние два десятилетия значительно уменьшили уровень загрязнения фекалиями.

В преддверии летних Олимпийских игр 2024 года в очистку Сены вложили более 1,4 миллиарда евро, но накануне старта игр появились сомнения относительно безопасности воды, когда река не прошла контроль качества. Причиной повышенного уровня загрязнения организаторы назвали интенсивные осадки, которые усложнили тренировки спортсменов по триатлону, марафонскому плаванию и паратриатлону.

В июле прошлого года мэр Парижа Анн Идальго вместе с представителями Олимпийского комитета лично погрузились в Сену, чтобы продемонстрировать безопасность воды для купания.

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