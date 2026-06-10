Закрыть небо над НАТО: украинские эксперты по дронам поедут усиливать ПВО стран Балтии

Украинские эксперты по беспилотным технологиям в ближайшее время отправятся в страны Балтии для усиления систем противовоздушной обороны и противодействия дроновым угрозам. В регионе фиксируют рост инцидентов с беспилотниками и нарушением воздушного пространства.

Видео дня

Балтийские страны рассматривают украинский боевой опыт как ключевой элемент усиления обороны. Об этом премьер-министр Латвии Андрис Кульбергс рассказал в интервью ERR News.

Он сообщил, что уже на следующей неделе в страны Балтии прибудут украинские военные эксперты, которые помогут оценить ситуацию с безопасностью воздушного пространства и выработать решения для защиты от дроновых угроз.

"Мы будем знать, какое техническое оборудование необходимо для обеспечения наилучшей защиты нашего воздушного пространства", – добавил он.

По его словам, в этом году в регионе уже фиксировали случаи нарушения воздушного пространства беспилотниками, которые, вероятно, сбивались с курса из-за радиоэлектронных помех.

Отдельно он упомянул инцидент, когда французский военный самолет в рамках миссии НАТО в Балтии сбил беспилотник над территорией Латвии.

Киев, со своей стороны, подтвердил готовность направить специалистов, имеющих боевой опыт противодействия дронам, для оценки потребностей обороны региона и определения необходимого технического оснащения.

Кульбергс отметил, что традиционные подходы НАТО к ведению боевых действий требуют адаптации к современным угрозам, в частности дроновым атакам.

Он подчеркнул, что Украина сейчас имеет один из самых мощных практических опытов в этой сфере.

"Наш традиционный натовский способ ведения боевых действий неэффективен, и нам нужно перейти к тому, кто лучше всего в мире знает, как это делать", – сказал он, имея в виду украинский опыт.

Отдельно премьер отметил, что страны Балтии и НАТО должны реагировать на вызовы значительно быстрее, поскольку современные угрозы развиваются динамично.

Во время саммита в Таллинне Кульбергс также подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение о поставках беспилотников. Он не исключил, что украинские системы противодействия дронам могут быть развернуты в Латвии уже до конца года.

Как сообщал OBOZ.UA, Латвия призвала усилить контроль над российским теневым флотом в Балтийском море, предупредив об угрозе для безопасности региона и окружающей среды. По данным латвийской стороны, каждую неделю через Балтику проходит около 150 судов, связанных с теневой схемой перевозки российской нефти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!