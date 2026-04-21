'Закон очень хорошо отрегулирован': как в Польше решили вопрос с владением оружием

В Польше вопрос владения оружием удалось урегулировать благодаря многолетней системной работе, которая учла сразу несколько ключевых факторов — от борьбы с криминалом до потребностей обороны государства. Основные изменения начались еще в конце 1990-х годов после резкого роста преступности.

Об этом заявил польский политик Мирослав Чех в эфире телеканалов Espreso и Slawa.TV. По его словам, толчком к реформам стала активность криминальных группировок, которые широко использовали огнестрельное оружие.

Борьба с мафиози и охотничье лобби

Чех напомнил, что в 1990-х годах мафиозные структуры в Польше действовали практически бесконтрольно, а резонансные преступления, в частности убийство в 1998 году руководителя полиции, заставили государство пересмотреть подходы к безопасности.

"Это было чрезвычайно важное и тревожное событие, потому что когда погибает командующий полиции, тогда означает, что государство в серьезной опасности, и право владения оружием нужно отрегулировать, так же как и борьбу с преступными группировками. С того времени началась очень серьезная, системная работа отделов полиции. Можно сказать, что этот мир мафии в определенной степени был обуздан", - рассказал польский политик.

Мирослав Чех также отметил, что вторым важным фактором стало сильное охотничье лобби, которое объединяет в Польше сотни тысяч людей. Оно повлияло на формирование правил владения оружием.

Война в Украине изменила подходы к обороне государства

По словам политика,война России против Украины заставила Польшу пересмотреть оборонную политику и создать силы территориальной обороны. Соответственно военнослужащие ТрО получили право на владение оружием, а в отдельных случаях – и на его хранение дома.

Еще одним элементом стало четкое регулирование использования оружия представителями силовых структур — армии, полиции и других служб.

"Весь этот комплекс вопросов привел к тому, что в Польше закон о владении оружием очень хорошо отрегулирован на все, по сути, случаи жизни", – подчеркнул политик.

В то же время ключевым принципом остается жесткий контроль: владельцы оружия должны проходить психологические проверки, иметь надлежащее состояние здоровья и не быть зависимыми от алкоголя или наркотиков, пояснил Чех.

Он добавил, что даже при наличии хорошо прописанного законодательства бывают случаи нарушений, ведь невозможно полностью исключить человеческий фактор.

Напомним, что глава МВД Игорь Клименко после теракта в Киеве заявил, что люди должны получить право на вооруженную самооборону. Он поддержал идею предоставления гражданским гражданам более широкого доступа к огнестрельному оружию для самозащиты и отметил, что в ближайшее время будет подготовлен законопроект о гражданском оружии, в том числе короткоствольном.

"Считаю, что люди должны получить право на вооруженную самозащиту. Особенно после опыта, когда в начале полномасштабного вторжения гражданские люди получали оружие для национального сопротивления", – подчеркнул министр внутренних дел Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине продолжается кампания по декларированию огнестрельного оружия и боеприпасов, которая позволяет гражданам легализовать их хранение. Речь идет прежде всего о случаях, когда оружие оказалось у людей без соответствующих документов.

