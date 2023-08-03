Никогда Politico не отличалось какими-то особыми симпатиями к Украине. Поэтому не вызывает удивления, что в то время, как украинские медиа ожидают смерть путина, Politico внезапно пишет на тему противоположную.

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Дело вовсе не в том, какими именно видятся этому странному изданию (формально полуевропейскому, но всё равно подамериканскому) последствия, о которых оно изволит писать. Дело в самом факте нагнетания неуверенности, связанной с тем, что с Запада нам пишут о смене главы нашего государства не вследствие определённых демократических процессов, что происходит в каждой стране, а именно вследствие убийства.

Это, конечно, может объясняться войной, а зато у американцев у самих дедушка старенький, да и главный его конкурент тоже моложе совсем не на очень много (и к тому же потенциальный уголовник).

В общем, ИПСдёж — так ИПСдёж, так что в качестве дружеского аллаверды поговорим о том, как в США президентами становятся (по разным причинам) бывшие вице-президенты.

Так вот, из 14 американских послевоенных (имею в виду Вторую мировую) президентов — 6, то есть почти половина, до этого были вице-президентами: Трумэн, Джонсон, Никсон, Форд, Буш-старший и Байден. При этом даже был период, когда трое из них шли друг за другом подряд.

(А уж если кто после войны был вице-президентом 8 лет кряду, он всегда рано или поздно сам шёл в президенты в качестве итогового кандидата от имени своей партии — правда, с разным успехом.)

Получается, между прочим, что Камала Харрис имеет неплохие статистические шансы стать в будущем президентом США.

Я уже писал о том, что она пока, мягко говоря, не является одним из лидеров американских политических симпатий, в связи с чем не считается для действующего президента оптимальной парой на предстоящих выборах.

Но если говорить о ней не с точки зрения шансов Байдена на переизбрание и знака её влияния на эти шансы, а как о самостоятельном политике, то у Украины к ней претензий быть не должно. В частности, оба её выступления на двух последних Мюнхенских конференциях были не просто весьма эмоциональными, а очень антироссийскими и соответственно чрезвычайно проукраинскими. Она явно принадлежит к числу "нашего" крыла американского политикума, в том числе и внутри самой Демократической партии, идя в этом смысле несколько впереди Байдена — где-то примерно в ногу с Блинкеном.

Чтоб мы все были здоровы; пусть Америка будет великой, как и весь Запад; только пусть не каркают, когда их не просят; и — слава Украине!