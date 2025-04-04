'Забудьте о письмах': Трамп заявил, что Иран хочет прямых переговоров с США по поводу своей ядерной программы

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что Иран хочет вести прямые переговоры с Вашингтоном относительно своей ядерной программы. Глава Белого дома уверен, что прямые переговоры помогут "облегчить" заключение сделки.

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С таким заявлением он выступил во время общения с журналистами на борту Air Force One в четверг, 3 апреля, передает Bloomberg. Журналисты напоминают, что днем ранее Тегеран дал понять, что готов вести переговоры через посредников.

"Забудьте о письмах, я думаю, они хотят прямых переговоров", – сказал глава Штатов.

Трамп добавил, что предпочитает провести личный разговор с Ираном и считает, что это может облегчить заключение сделок.

"Я думаю, что это происходит быстрее, и вы можете понять другую сторону гораздо лучше, чем если бы вы действовали через посредников. Они хотели использовать посредников. Я не думаю, что это обязательно так. Они обеспокоены. Я думаю, что они чувствуют себя уязвимыми, и я не хочу, чтобы они чувствовали себя так", – сказал президент США.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи 2 апреля заявил в телефоном разговоре с главой МИД Нидерландов Каспаром Велдкампом, что Тегеран готов к "подлинным переговорам с позиции равенства и непрямым образом".

В то же время президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил на прошлой неделе, что верховный лидер аятолла Али Хаменеи отверг перспективу прямых переговоров с администрацией Трампа из-за его военных угроз.

Напомним, что накануне издание Daily Express со ссылкой на источники, близкие к администрации Трампа, писало, что Иран может "перестать существовать" до сентября 2025 года, если не согласится на сделку о неядерном статусе. Вашингтон требует от Тегерана избавиться от своей ядерной программы.

Собеседники журналистов утверждают, что у Ирана остается все меньше времени для заключения сделки и демонтажа своей ядерной программы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– ранее президент Америки заявил, что Ирану придется заключить соглашение, иначе очень скоро с ним "что-нибудь случится". Трамп требует от Тегерана отказаться от развития ядерной программы.

– Иранский верховный лидер Али Хаменеи ответил, что не собирается договариваться с запугивающими его правительствами. По его словам, они настаивают на переговорах "не для решения проблем", а только потому, что хотят "доминировать".

– По возвращении Дональда Трампа в Белый дом Тегеран резко увеличил запасы высокообогащенного до 60% урана. С декабря прошлого года эти запасы в Иране выросли вдвое. Этого урана может быть достаточно для производства шести ядерных бомб.

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