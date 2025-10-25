Япония поднимала истребители из-за пролета вдоль своей границы ядерных бомбардировщиков России: что происходит

Япония в пятницу, 24 октября, поднимала в воздух истребители для наблюдения за российскими военными самолетами – среди них были стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие. Борта РФ пролетели вдоль границы японского воздушного пространства над побережьем страны.

Об этом пишет Reuters. В РФ это назвали "рутинным патрульным полетом над нейтральными водами".

Инцидент с самолетами РФ произошел за несколько часов до того, как новый премьер-министр Японии Санаэ Такаичи в своем первом выступлении перед парламентом после вступления в должность пообещала ускорить наращивание оборонных мощностей. Она заявила, что военная деятельность России, а также Китая и Северной Кореи, вызывает "серьезное беспокойство".

Министерство обороны Японии опубликовало карту, на которой показана траектория полета российских самолетов у западного побережья Японии над Японским морем. Два бомбардировщика Ту-95 сопровождались двумя истребителями Су-35 и сначала летели в сторону японского острова Садо, а затем повернули на север.

"Россия проводит ежедневные военные операции вокруг нашей страны во время вторжения в Украину – это реальность", – отметил министр обороны Синдзиро Коидзуми своем посте в X.

Как оправдались в РФ

В минобороны РФ заявили, что стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Его продолжительность составила более 11 часов.

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил России. В РФ заявили, что на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств.

"Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", – утверждают в минобороны страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, если российские самолеты, нарушая границы НАТО, будут угрожать странам-членам Альянса, их могут сбивать. Если же такой угрозы не будет, воздушные суда просто будут сопровождать для их возвращения в международное воздушное пространство, заявил генсек Марк Рютте.

