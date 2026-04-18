Беларусь не ведет переговоры с США против России или Китая, а действует, исходя из собственных экономических интересов. В то же время Москва безосновательно критикует такие контакты, ведь сами россияне также поддерживают диалог с Вашингтоном.

Об этом в одном из интервью заявил белорусский диктатор Александр Лукашенко. Он отметил, что Россия и Китай остаются для Беларуси давними партнерами и друзьями. По его словам, именно эти государства "открыли двери" для Минска, когда западные страны ввели санкции.

Вместе с тем белорусский лидер подчеркнул, что из-за экономических интересов он вынужден развивать внешние связи и искать возможности для продажи товаров за границу. В этом контексте он объяснил необходимость контактов с США.

"И если в россии меня кто-то упрекает за то, что я веду переговоры с американцами, то я могу задать им вопрос: "А вы что, не ведете с американцами диалог?" Ведете. Но я веду диалог с американцами не против России, не против Китая. За что нас упрекать? Не за что", – считает он.

Он также отметил, что четко осознает отношение других стран к себе. Лукашенко подчеркнул: "что я не их су*ий сын" и что "они с удовольствием меня пережуют и выплюнут".

Лукашенко напомнил, что в последние месяцы провел несколько переговоров со специальным посланником США Джоном Коулом. После этих визитов он подписывал указы о помиловании политических заключенных, а США в ответ снимали санкции с отдельных белорусских предприятий.

