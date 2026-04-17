'Какие права человека?' Лукашенко заявил, что в Беларуси 'в 100 раз больше' демократии, чем в США

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна якобы имеет значительно больше демократии, чем Соединенные Штаты. Он раскритиковал внешнюю политику США и обвинил Вашингтон в нарушении прав человека.

Об этом белорусский диктатор сказал в интервью российскому пропагандистскому телеканалу RT. Его слова цитирует "ручное" медиа Лукашенко БЕЛТА.

Лукашенко о демократии США

Александр Лукашенко поставил под сомнение демократическое устройство США и заявил, что американская модель не соответствует задекларированным принципам.

"У нас в сто раз больше этой демократии, чем у вас. Реальной демократии, реальных прав человека", – заявил белорусский диктатор.

Он также предположил, что в самих США существует "внутренняя диктатура", поскольку, по его словам, в политической системе страны якобы ничего не меняется.

"Вы говорите о правах человека, о демократии, а реально в стране ничего не меняется. Так, возможно, у вас диктатура внутри страны?", – говорит Лукашенко.

В дополнение самопровозглашенный лидер заявил, что, по его мнению, именно США могли бы изучать опыт Беларуси в вопросах демократии и прав человека, а не наоборот.

"У нас – я об этом давно говорил – демократии вам придется учиться... О каких правах человека вы можете рассуждать, если вы убиваете людей? Убили человека – какие у него права? Он мертв", – заявил диктатор, под чьим руководством избивали и пытали тысячи людей, выходивших на мирные митинги и безоружные протесты против его "демократии".

Лукашенко раскритиковал внешнюю политику США и обвинил в диктатуре

По словам Лукашенко, заявления США о демократии и правах человека не соответствуют реальности. Он обвинил Вашингтон в диктатуре.

"Ваша политика в Венесуэле, угрозы Кубе, война на Ближнем Востоке... говорят о том, что вы настоящие диктаторы", – заявил Лукашенко.

Отдельно он упомянул удар по школе для девочек в Иране, в результате которого, по его словам, погибли около 200 человек, преимущественно дети.

"Вы разбомбили школу... где погибли дети и учителя. О каких правах человека вы говорите?" – сказал белорусский диктатор.

Лукашенко также заявил, что политика США определяется не ценностями, а экономическими интересами.

По его словам, в случае конфликтов речь идет прежде всего о контроле над ресурсами, в частности нефтью и газом. Он утверждает, что Вашингтон готов применять силу ради достижения этих целей.

"Эти интересы вы приобретаете любым способом, в том числе военным... это основа диктатуры", – заявил он.

О чем Лукашенко "забыл" сказать

Такие заявления Лукашенко звучат на фоне системных нарушений прав человека в самой Беларуси.

Массовые протесты после выборов 2020 года были жестко подавлены. Правозащитники фиксировали тысячи случаев задержаний, избиений и пыток мирных протестующих. Оппозиционные политики, журналисты и активисты подверглись преследованиям или были вынуждены покинуть страну.

Международное сообщество не признает результаты выборов в Беларуси, а самого Лукашенко считает самопровозглашенным лидером.

Нынешняя реальная ситуация в стране свидетельствует об отсутствии независимых институтов, свободы слова и политической конкуренции. Поэтому циничные утверждения Лукашенко о "высоком уровне демократии" в Беларуси являются ничем иным, как элементом политической риторики, направленной на внутреннюю аудиторию и дискредитацию Запада.

Как сообщал OBOZ.UA, режим Лукашенко продолжает двухвекторную политику, пытаясь угодить как Путину, так и Трампу. С одной стороны Беларусь активизирует военное сотрудничество с Россией, увеличивая угрозу для Европы. А с другой – активизирует контакты с США для ослабления санкционного давления.

