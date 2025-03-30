WP: в новой оборонной стратегии Пентагона единственной угрозой является Китай, РФ "оставили" Европе
Соединенные Штаты требуют, чтобы Европа взяла на себя больше ответственности за сдерживание российской агрессии. Также от европейских стран требуют тратить больше средств на собственную оборону.
Более того, в США рассматривают Европу как основну сдерживающей силы против угроз со стороны не только России, но также Северной Кореи и Ирана. Об этом сообщает The Washington Post.
Согласно новой оборонной стратегии, которую опубликовало Министерство обороны США, Россия является угрозой и находится в списке постоянных рисков, в том числе, ядерных. Однако в Пентагоне дали понять, что США "примут на себя риск на других театрах военных действий" с учетом ограничений по персоналу и ресурсам.
Также Пентагон намерен оказывать давление на союзников в Европе, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии, чтобы они тратили больше средств на оборону и взяли на себя основную часть сдерживающей роли против угроз со стороны России, Северной Кореи и Ирана.
В оборонной стратегии Пентагона говорится, что Соединенные Штаты переключат внимание на контртеррористические миссии против группировок, способных и намеревающихся нанести удар по США. Это является сигналом о том, что Пентагон будет отдавать приоритет боевикам на Ближнем Востоке и в Африке, которые дестабилизируют обстановку в регионе, но не имеют амбиций совершать международные атаки.
"Концепция того, как Пентагон будет создавать и снабжать ресурсами вооруженные силы для отражения предполагаемых угроз, будет учитывать конфликт только с Пекином при планировании непредвиденных обстоятельств для крупной войны сил, оставляя угрозу со стороны Москвы в основном для европейских союзников", – говорится в стратегии.
Стоит отметить, что в стратегии национальной обороны времен администрации Джо Байдена подчеркивалась роль альянсов в противодействии российской агрессии, и взаимовыгодные альянсы и союзники назывались "величайшим глобальным стратегическим преимуществом". Однако сейчас в Пентагоне говорят, что другие страны НАТО должны взять на себя гораздо большее разделение бремени, поскольку США не захотят предоставлять силы, приоритеты которых сосредоточены в других местах.
Напомним, президент США Дональд Трамп рассматривает международные отношения через призму своих личных отношений с иностранными лидерами. В частности, он уверен, что у него хорошие дружеские отношения с российским диктатором Владимиром Путиным.
Как сообщал OBOZ.UA, бывший лидер республиканцев в Сенате Соединенных Штатов Америки Митч Макконнелл обвинил администрацию Белого дома в "позорной наивности" из-за позиции в отношении войны в Украине. По его мнению, подход президента Дональда Трампа и его команды подрывает доверие к Вашингтону и оставляет Украину в опасности.
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