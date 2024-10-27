Для россиян Грузия важнейшая часть транспортного коридора Север-Юг (Россия (север) – Закавказье-Иран-Индия-Шри Ланка). Без Грузии у россиян не получится ничего блокировать и быковать. А это базовое влияние на Индию, между прочим.

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Плюс это частичный контроль Азербайджана и Турции, потому что, например, нефтепровод Баку-Джейхан идет через Грузию. И вообще Грузия многое может портить этому альянсу.

Еще важно: Грузия под контролем России ставит Армению в географический тупик и не оставит шансов вырваться от России.

Это все я к тому, чтобы мы не примитивизировали российско-грузинские отношения.