"Можем войти и взять практически все, что захотим": Трамп похвастался украинским соглашением о недрах

Президент США Дональд Трамп напомнил о заключении соглашения с Украиной в сфере добычи редкоземельных ресурсов. По его словам, сделка открывает Соединённым Штатам доступ к украинским недрам и способен принести сумму, превышающую объём ранее предоставленной Киеву американской помощи.

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Также американский президент уверен, что это сделка позволит Вашингтону "остаться в плюсе". Об этом Трамп заявил в эфире Real America's Voice

Сделка, перекрывающая объемы помощи

Глава Белого дома отметил, что Украина "очень богата" редкими полезными ископаемыми. Трамп выразил уверенность, что получение доступа к этим ресурсам позволит Вашингтону не только вернуть потраченные средства, но и дополнительно заработать.

По оценке американского президента, стоимость доступа к недрам может превысить 300 миллиардов долларов США, что делает сделку крайне перспективной для экономики Соединённых Штатов.

"Мы заключили соглашение. У нас есть подписанный контракт. Что касается редкоземельных ресурсов, мы можем войти туда в любое время. Мы можем взять практически всё, что захотим. Это была довольно выгодная сделка", – сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон еще не давал согласия на производство Украиной ракет для систем Patriot и очень осторожно относится к передаче передовых военных технологий. Соответствующее заявление Дональд Трамп сделал 31 июля, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский смог убедить своего американского коллегу в том, что Украина способна победить в войне с Россией. На этом фоне Сенат провёл первое голосование по законопроекту Линдси Грэм и Ричарда Блюменталя об "адских санкциях" против России и покупателей её энергоресурсов.

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