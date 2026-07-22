Вспышка Эболы в ДР Конго унесла почти тысячу жизней: люди не доверяют медикам из-за дезинформации

В Демократической Республике Конго стремительно ухудшается ситуация со вспышкой лихорадки Эбола. Число жертв приблизилось к тысяче, а борьба с распространением вируса осложняется дезинформацией, из-за которой люди отказываются обращаться за медицинской помощью и даже нападают на врачей и медицинские учреждения.

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Об этом пишет The Independent. Несмотря на рост числа жертв лихорадки, медики отмечают значительное снижение количества пациентов.

Вспышка стала самой быстрой в истории

С начала вспышки, официально объявленной 15 мая, в Демократической Республике Конго подтвердили более 2 400 случаев заражения Эболой.

По данным местных властей, от болезни уже умерли 999 человек. Еще два летальных случая и 20 заражений зафиксировали в соседней Уганде. В то же время Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), которые также следят за ситуацией, сообщают о 969 умерших, однако их статистика обновляется с задержкой.

Эксперты отмечают, что реальное число инфицированных может быть значительно выше.

Дезинформация заставляет людей избегать больниц

Одной из главных проблем медики называют массовое распространение ложной информации.

По словам медсестры благотворительной организации ActionAid Атимнеди Утонду Люси, работающей в городе Буния в провинции Итури — эпицентре вспышки, — многие местные жители начали избегать медицинских учреждений из-за слухов.

"Больше всего меня удивляет значительное сокращение количества пациентов, приходящих в медицинский центр. До начала эпидемии мы ежедневно принимали много людей, а сейчас их количество резко уменьшилось. Это очень тревожный сигнал", — отметила она.

По её словам, некоторые люди распространяют ложные утверждения о том, что медицинские работники якобы намеренно убивают пациентов или заражают их вирусом. Другие же вообще не верят в существование Эболы.

Медсестра также рассказала о беременной женщине, которая настолько испугалась слухов, что начала дрожать во время подготовки к родам, поскольку была убеждена, что врачи могут причинить ей вред.

Нападения на медиков затрудняют борьбу с вирусом

Из-за недоверия к системе здравоохранения в стране уже зафиксировано не менее 12 нападений на медицинские учреждения и бригады, занимающиеся борьбой со вспышкой. Разъяренные толпы врывались в лечебные центры и нападали на работников здравоохранения.

Кроме того, часть медиков прекратила работу из-за задержек с выплатой заработной платы.

За время вспышки вирусом заразились как минимум 36 медицинских работников, все они скончались. Это ещё больше ограничило возможности системы здравоохранения реагировать на эпидемию.

Также один из гуманитарных работников после возможного контакта с вирусом был эвакуирован в специализированную больницу в Лондоне.

ВОЗ: вирус распространяется быстрее, чем реагируют службы

Всемирная организация здравоохранения назвала нынешнюю вспышку третьей по масштабам в истории и предупредила, что темпы распространения вируса опережают меры реагирования.

Около 80% новых случаев заражения связаны с неизвестными цепочками передачи инфекции. Помимо провинции Итури, болезнь уже распространилась на Северное Киву, Южное Киву, Верхнее Уэле и Чопо.

Ситуацию дополнительно осложняют боевые действия на востоке страны, массовое перемещение населения и сокращение международной гуманитарной помощи. Из-за нападений на медицинские учреждения отдельные гуманитарные организации были вынуждены временно приостановить работу в некоторых районах.

Вакцины против штамма Bundibugyo пока нет

Нынешняя вспышка вызвана штаммом Бундибуго, против которого на данный момент не существует одобренных вакцин или специфического лечения.

Хотя этот штамм Эболы имеет более низкую летальность, чем более распространенный штамм Zaire, он остается чрезвычайно заразным и передается через контакт с биологическими жидкостями инфицированных людей, вызывая тяжелую геморрагическую лихорадку.

В настоящее время ученые Оксфордского университета начали первое клиническое испытание вакцины против штамма "Бундибугио". В то же время в провинции Итури продолжаются испытания двух экспериментальных препаратов для лечения заболевания.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что расширяет работу мобильных групп быстрого реагирования, усиливает эпидемиологический надзор вдоль реки Конго, а также уделяет особое внимание безопасному захоронению умерших, отслеживанию контактов и лечению больных. В то же время в некоторых районах уже наблюдаются первые признаки стабилизации распространения инфекции.

Как сообщал OBOZ.UA, вирус Эбола уже добрался до Европы. Во Франции подтвердили первый случай заражения вирусом Эбола на территории страны с начала нынешней вспышки заболевания в Африке. Пациентом оказался врач гуманитарной миссии, вернувшийся из Демократической Республики Конго, где продолжается масштабная вспышка инфекции.

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