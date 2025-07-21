Всего 37% на двоих: Макрон и его премьер установили антирекорд народной поддержки во Франции

Политику президента Франции Эммануэля Макрона и его премьер-министра Франсуа Байру поддерживают лишь 19% и 18% граждан соответственно. Их общие 37% – это самые низкие результаты в истории страны.

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Соответствующая статистика после социального опроса IFOP/JDD была опубликована в воскресенье, 20 июля. Издание Le Figaro передает, что до этого рейтинг популярности Макрона никогда не опускался ниже 20% (у Байру были цифры и похуже – всего 13%).

"Макрон, находящийся у власти с 2017 года, и Байру, назначенный премьер-министром в декабре 2024-го, образуют самую непопулярную пару руководителей Пятой республики", – отметили журналисты.

Когда протесты "Желтых жилетов" сотрясали Францию, президент страны оставался с 23% поддержки. После падения правительства Мишеля Барнье, вызванного вотумом недоверия, рейтинг главы государства составлял 21%. А в апреле прошлого года он вырос до 28%.

Этот рост был связан с вспышкой гнева президента США Дональда Трампа по поводу таможенных пошлин и неопределенностью международной обстановки. Однако этот авторитет ослаб, указали в Le Figaro.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно Эммануэль Макрон заявил о намерении существенно повысить оборонные расходы страны уже в 2026-2027 годах, ссылаясь на неизбежные угрозы, в частности со стороны России. Он предложил дополнительно выделить 3,5 миллиарда евро в 2026-м и еще 3 миллиарда – в 2027-м, но эти меры должны одобрить законодатели.

– Макрон предупреждал, что в мире существует глобальная угроза свободе – и ее необходимо защитить, в частности в Украине.

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