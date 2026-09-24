"Все плакали": в Шотландии семья нашла кошку, которая потерялась во время аварии шесть лет назад. Фото

В Шотландии британская семья нашла кошку, которую еще шесть лет назад потеряла в дороге во время переезда и аварии. Вся семья плакала при встрече с животным – это трогательная, но реальная история о кошке по имени Пандора, которая воссоединилась со своими хозяевами, супругами Билли и Мэри Боуи, а также со своей сестренкой Зигги и другими членами семьи.

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Что примечательно – пушистик не одичал, с радостью отзывается на свое имя и даже имеет особую связь с внуком хозяев. Необычную историю возвращения домашней любимицы рассказал британский телевещатель.

Авария в дороге

Начало этой истории – в Великобритании. Пандора и ее сестричка Зигги попали в семью Боуи еще в 2017 году, когда были котятами.

Но в 2020 году семья Боуи была вынуждена по семейным обстоятельствам переехать из своего родного английского графства Эссекс во Фрейзербург в Шотландии. Семья отправилась в путь на двух машинах: Билли с Пандорой в фургоне с мебелью и другими вещами, а Мэри – в машине с дочерью, внуком и Зигги.

Недалеко от шотландской деревни Эррол их фургон попал в серьезное ДТП и несколько раз перевернулся. Во время аварии испуганная Пандора сбежала.

Несколько лет поисков

"Когда мы поняли, что Пандора исчезла, то были в полном отчаянии. Конечно, мы сразу потратили некоторое время на ее поиски, но поскольку Билли нужно было отдохнуть и восстановить силы, нам с неохотой пришлось продолжить путешествие", – рассказала Мэри.

Впоследствии британцы неоднократно возвращались на место аварии, хотя их новое жилье находилось в 2,5 часах езды оттуда. Они искали свою пушистую любимицу, писали в местные группы в Facebook, но найти кошку так и не смогли.

Только через шесть лет Пандора нашлась. Ее заметила на улице, в своем саду, местная волонтерша Фиона Моррисон из благотворительной организации Cats Protection.

Настоящая польза чипов

"Я пошла в сад и, чтобы было легче просканировать кошку, положила туда немного еды, которую она не съела, а фактически вдохнула. Я сразу поняла, что это потерявшаяся кошка, а не соседский кот, который забредает ко мне. Поэтому я просканировала животное на наличие микрочипа и обрадовалась, увидев, что он есть. Проверив базу данных чипов, я с облегчением увидела, что есть некоторая контактная информация. Хотя и была ошеломлена тем, что адрес находился в Фрейзербурге, что довольно далеко от нас", – рассказала Фиона Моррисон.

Пандору приютили в Cats Protection, а уже через несколько дней семья Боуи приехала за своей любимицей.

"Я бы призвала всех владельцев животных чипировать своих четвероногих и постоянно обновлять данные. Кто знает, возможно, и у вас случится свое чудо", – призвала Мэри.

Невероятная связь

И действительно чудо – волонтеры позвонили Мэри Боуи как раз в день ее 62-летия. Пандора сразу узнала свое имя, а впоследствии – и хозяев, причем даже тех, кого раньше не видела.

Мэри уже не удивляется тому, что она называет "невероятной связью". Это связь Пандоры с внуком Мэри: кошка теперь почти не выходит из его комнаты.

"Очевидно, все то время, которое Пандора провела на животе моей дочери во время ее беременности, и создало эту невероятную связь", – убержена Мэри Боуи.

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