Кот 4,5 года провел в колонии: военный вернулся из плена РФ с домашним любимцем

Во время обмена пленными 14 августа домой вернулся военнослужащий с Полтавщины Станислав Панченко. Защитнику Украины удалось забрать с собой кота Мышко, который жил в его бараке.

Видео дня

Как передает "Суспільне", Панченко присоединился к ВСУ в 18-летнем возрасте, еще в 2017-м. В плену он пробыл почти семь лет – военнослужащие государства-агрессора схватили его в январе 2019-го. Последние 4,5 года в колонии Мышко "сидел" вместе со Станиславом и другими украинскими заключенными.

Что известно о Станиславе Панченко

Воин вернулся на свободную территорию в 26-летнем возрасте. Панченко из многодетной семьи, у него было четверо братьев и одна сестра. Станислав среди братьев самый младший, передает портал "Новости Донбасса".

"Один из моих братьев пошел добровольцем в ВСУ еще в 2014 году и так служит до сих пор. Я тоже сам пошел в военкомат в июле 2017 года. Но, к сожалению, в январе 2019-го я попал в плен. А еще один наш братик пошел защищать Украину с началом полномасштабного вторжения и погиб 19 марта 2024 года. У него остались жена и двое детей", – рассказал Станислав о своей семье.

Панченко служил сначала на Луганщине, потом на Донетчине. Он был наводчиком "Дашки" – пулемета ДШК.

В плен попал 17 января 2019 года, когда отправлялся на свой пост и наткнулся на диверсионно-разведывательную группу противника под оккупированной Горловкой в районе шахты "Южная". Тогда ему было 20 лет.

"Как раз по дороге я говорил со своей мамой по телефону и связь оборвалась – меня оглушили", – вспомнил воин.

Во время допроса Станислава били, под давлением заставили сказать на видеокамеру, как плохо ему было служить в Вооруженных силах Украины. Вскоре доставили в Донецкое СИЗО. Затем, после так называемого суда в октябре 2019 года, наказание военный отбывал в 32-й Макеевской колонии.

"Меня приговорили к 17 годам лишения свободы по очень оригинальной статье "захват власти" и "обучение с целью захвата власти". Я простой солдат, оказывается, рвался к власти в "Донецкой народной республике", – пошутил бывший пленный.

Мама защитника Валентина Панченко рассказала, что в 32-й колонии оккупанты удерживают не только военных, но и гражданских. Именно через гражданских ей удавалось поддерживать хоть какую-то связь с сыном, однако после начала полномасштабного вторжения это стало труднее и общаться практически не удавалось.

Женщина ждала возвращения Станислава, потому что ей передали, что ребят куда-то вывезли. "А куда их вывезли – только на обмен... Вчера плакала, думаю, поменяют ли. Сегодня плакала, но уже от радости, что поменяли. Я уже с ними говорила, так слышу по голосу, что рад. Рад, что уже в Украине", – сообщила она.

После возвращения Панченко будет проходить реабилитацию.

Как появился кот Мышко

"Главное – не сам вернулся, а еще и котика с собой из Донецка привез. У него в колонии был котик. Или ему принесли, или где он его взял, или нашел где-то на территории колонии еще маленьким. Но с собой его забрал домой. Он сказал: "Придешь – заберешь кота, потому что если потеряю, будет неприятно", – пересказала Валентина Панченко слова сына.

Сам Станислав рассказал, что бросить Мышко не мог, потому что "в колонии ему грозила судьба бомжа" – его могли выбросить на улицу.

"Это уже был наш, можно сказать, домашний кот. Это котенка наш "завхоз" – тоже осужденный, который по заданию администрации колонии выполняет различные хозяйственные функции, – принес к нам в барак совсем крошечным. На вид котенку было недели две. Это был не первый хвостатый в бараке. А вот всех бесхозных котов, когда их популяция в колонии начинает стремительно расти, по приказу администрации "завхозы" собирают в мешок и выбрасывают за территорию зоны. Если бы этого котенка "депортировали" за забор, как это периодически делают с его сородичами, он бы там самостоятельно не выжил. В общем "завхоз" его пожалел. А мы его выходили – выкормили, он вместе с нами спал..." – вспомнил воин ВСУ.

Сначала ребята думали, что это кошка, и назвали животное Мышкой. Но потом поняли ошибку и переименовали любимца на Мышко.

Вместе с другими заключенными Станислав договорился так: кто первый освободиться, тот возьмет с собой и кота. "Поэтому зимой тем осужденным, которые работают на швейном производстве, мы заказали специальную сумку: с уплотненными стенками и дном, чтобы доставить Мышко на волю с комфортом. У нас эту сумку надзиратели трижды изымали. Но, к счастью, нам постоянно удавалось возвращать", – рассказал бывший пленный.

Как воин вывез кота

Панченко заявил, что администрация колонии не возражала, чтобы хвостатого вывезли за пределы так называемой "республики" – в списке предметов, которые представляют историческую и культурную ценность, а также списке запрещенных котов нет. Никакого специального разрешения тоже никто не требовал.

Сначала освобожденных повезли автозаками в Ростов. С Мышко проблем не было. А вот дальше, когда людей грузили в военно-транспортный самолет, было сложнее.

Пленным пришлось сидеть прямо на полу с заклеенными скотчем глазами и стянутыми за спиной пластиковой лентой руками.

"Мышко вел себя тихо всю дорогу до самого обмена – из сумки не вырывался и лишь изредка подавал голос. Самолет набили людьми очень плотно. И нас посадили так, что один человек сидел с раздвинутыми ногами, между которыми сидел другой. Сумка с котом оказалась у меня за спиной. Я чувствовал ее. Она была теплая и немного шевелилась. Я понимал, что Мышко жив", – рассказал Панченко.

Самолет сел на каком-то военном аэродроме, куда слетелись и самолеты с другими пленными. Пассажирам разрешили сходить в туалет прямо на траву. Руки перевязали пластиковой лентой впереди, так что Станислав смог немного подвинуть скотч с глаз и проверить, как Мышко. Выпустить кота в туалет возможности не было.

Дорога к месту обмена длилась почти сутки. Тех, кто освобождался, не кормили, давали только воду. Стас пытался напоить кота, но Мышко укачало, пить он отказался. Второй авиарейс кот тоже перенес стойко.

Только перед приземлением пассажирам сняли скотч с глаз и освободили руки. А уже в автобусах, которые доставили людей непосредственно к точке обмена, всем дали воды и немного еды.

"Когда нас уже обменяли, то в госпиталь везли машинами скорой помощи. При посадке в скорую я на всякий случай предупредил персонал, что у меня в сумке кот. Они очень удивились: "Какой еще кот? Живой?!" Говорю: "Да, живой. Он также из колонии №32". Я открыл сумку и показал.

Когда нас размещали в госпитале, я тоже предупредил персонал, что у меня кот, и поселил его с собой в палате. Соседи не возражали, а персонал, конечно, удивлялся и приходил посмотреть. В госпитале еды нам с котом, конечно, уже хватало... Моя мама знала, что со мной приедет кот. И как только приехала меня проведать, забрала его. Так что он теперь там, у нас дома, к реалиям свободной Украины привыкает", – пошутил воин.

У его мамы Мышко ведет себя спокойно и уже даже начал набирать вес.

Как ранее писал OBOZ.UA, 14 августа домой вернулись 84 украинца, военных и гражданских, которые провели во вражеском плену от нескольких месяцев до нескольких лет. Почти всем из них нужно лечение, у некоторых есть инвалидность.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!